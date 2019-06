Oklaski głośniejsze niż gwizdy. Federacja Izraela dziękuje polskim kibicom

- Wiem, że wciąż muszę być głodny gry w reprezentacji. Wiem, że mam więcej zadań. Cieszymy się z tego wyniku, bo ostatnio szukaliśmy czegoś, co nie pasowało do zawodników. Trochę w tym zabłądziliśmy, ale wróciliśmy do tego, co powinniśmy grać - powiedział Robert Lewandowski po meczu Polska - Izrael (4:0).

Poniedziałkowy mecz Polaków z Izraelem na Stadionie Narodowym śledziło blisko 60 tysięcy kibiców. Podczas odgrywania izraelskiego hymnu początkowo można było usłyszeć gwizdy. Na szczęście, po kilku sekundach, zostały one zagłuszone przez głośne oklaski kibiców.

Tuż po hymnie przyjezdnych, kilku izraelskich piłkarzy podziękowało zgromadzonym na stadionie kibicom na trybunach. Tak samo było już po meczu.

"Do zobaczenia w Jerozolimie"

"W przeciwieństwie do mniejszości, która próbowała gwizdać na izraelskim hymnie narodowym, dziesiątki tysięcy kibiców zareagowała oklaskami. Dziękujemy za inspirujące widowisko sportowe. Do zobaczenia w Jerozolimie" - napisano we wtorkowe popołudnie na Twitterze Izraelskiego Związku Piłki Nożnej.



As oppose to a minority that tried to whistle contempt at the Israeli national anthem, tens of thousands of fans responded with applause. Thank you for an inspiring sporting spectacle. See you in Jerusalem!@pzpn_plpic.twitter.com/V5YkPuTBly — ISRAEL FA (@ISRAELFA) June 11, 2019

Na murawie Polacy nie byli gościnni. Wygrali 4:0, trafiali: Krzysztof Piątek, Robert Lewandowski, Kamil Grosicki i Damian Kądzior.

Po czterech kolejkach w grupie G Biało-Czerwoni mają komplet 12 punktów i bilans bramek 8-0. Awans na Euro 2020, choć nie minął jeszcze półmetek eliminacji, jest już naprawdę blisko. Drugi Izrael traci już pięć punktów, a trzecia Austria - sześć.

Źródło: newspix.pl Na Stadion Narodowy przyszedł komplet kibiców