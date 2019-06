Krychowiak: Nie liczą się tylko zwycięstwa. Wszyscy oczekują od nas stylu

- Wiem, że wciąż muszę być głodny gry w reprezentacji. Wiem, że mam więcej zadań. Cieszymy się z tego wyniku, bo ostatnio szukaliśmy czegoś, co nie pasowało do zawodników. Trochę w tym zabłądziliśmy, ale wróciliśmy do tego, co powinniśmy grać - powiedział Robert Lewandowski po meczu Polska - Izrael (4:0).

- Powróciły nasze schematy. Zaczęliśmy od fundamentów i było nam łatwiej grać. Nie kombinowaliśmy, dostosowaliśmy się do warunków i przeciwnika. To było zasłużone zwycięstwo i fajnie, że strzeliliśmy kilka goli - powiedział Robert Lewandowski po meczu Polska - Izrael (4:0).

Awans już pewny? Brzęczek przestrzega: za chwilę zaczniecie pisać, że byliśmy frajerami Po wygranym 4:0... czytaj dalej » Tylko kataklizm może pozbawić Biało-Czerwonych awansu do Euro 2020. Polacy w poniedziałkowy wieczór na PGE Narodowym zmazali plamę po kiepskim, lecz wygranym meczu w Skopje z Macedonią Północną.

- Zdaję sobie sprawę, że oczekiwania są dużo większe, bo wszyscy chcą stylu. My przede wszystkim skupiamy się na trzech punktach. Moim zdaniem ta reprezentacja rozwija się z meczu na mecz. Mamy świadomość, że spotkanie z Macedonią nam nie wyszło, ale taka jest piłka. Najważniejsze, że w tych trudnych momentach również wygrywamy - mówi Grzegorz Krychowiak.

Poprawki po Macedonii Północnej

Krychowiak nie opuścił na razie ani jednej minuty tych eliminacji. Na pełnym dystansie rozegrał wszystkie cztery spotkania. Pomocnik Lokomotiwu Moskwa zagrał dużo lepiej niż w piątek w Skopje, gdzie Polacy wymęczyli zwycięstwo 1:0 z Macedonią Północną.

- Uważam, że te pierwsze cztery mecze były dobre. Wszystko wygraliśmy, nie straciliśmy bramki, sami zdobyliśmy osiem. To dobry wynik. My przede wszystkim przeanalizowaliśmy dobrze wydarzenia w Skopje. Wyciągnęliśmy z nich wnioski. To są detale, które robią różnicę. One były, zwłaszcza w poruszaniu się po boisku. Wiedzieliśmy, kiedy jest odpowiedni czas na wyprowadzenie piłki. Skupiliśmy się na tym, by wszystko lepiej wyglądało - dodał Krychowiak.

Tabela grupy G eliminacji Euro 2020 Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bramki 1. Polska 4

12 8-0 2. Izrael 4

7

8-7 3. Austria

4

6

7-6 4. Słowenia 4

5

7-3 5. Macedonia Północna

4

4

5-7 6. Łotwa

4

0 1-13