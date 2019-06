Z pierwszej ligi na salony. Damian Kądzior spełnił marzenie

- Sprawa zmiany klubu nie zaprząta mi głowy, teraz skupiam się na reprezentacji. Potem mam mistrzostwa Europy U-21, a co będzie później - zobaczymy. Byłem na zgrupowaniu już wcześniej, więc wiem jak wszystko funkcjonuje. Czuję się pewniejszy siebie i oby to przełożyć na treningi - powiedział przed zgrupowaniem kadry Sebastian Szymański. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

Jest pewien komfort w przygotowaniach do tych dwóch najbliższych meczów. Ważne, że możemy podejść do nich, mając sześć punktów, a nie nóż na gardle. Nastroje są bardzo dobre. O rywalach nie wiemy jeszcze zbyt wiele, będziemy dopiero analizować ich grę. Wiemy, że i jedni, i drudzy mają po cztery punkty i nie przegrali jeszcze meczu. Dlatego wszystko jest możliwe, zarówno dla nich, jak i dla nas - powiedział przed zgrupowaniem kadry Grzegorz Krychowiak. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

Wszystko wygląda bardzo dobrze, jestem zdrowy. Od wtorku trenowałem indywidualnie, od czwartku już z drużyną na pełnych obrotach, także zdrowie i chęci do gry są. W kadrze trochę się pozmieniało, dla mnie jest trochę nowych twarzy, bo nie było mnie na zgrupowaniu od mundialu. Atmosfera jest jednak świetna, wszyscy chcą ciężko pracować. Wiemy, jaki mamy przed sobą cel i to jest najważniejsze - powiedział przed zgrupowaniem kadry Maciej Rybus. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

Nie odbieram nieznanych numerów, Brzęczek napisał SMS-a z prośbą o kontakt. Nie wierzyłem, myślałem, że ktoś mnie wypuszcza. Jak usłyszałem głos, to już trenera poznałem, mimo że wcześniej nie znałem go osobiście. Bardzo się ucieszyłem. Przed rewanżowym meczem barażu czytałem, że kto inny ma przyjechać w miejsce Wojtka Szczęsnego, więc nie liczyłem na powołanie. Zarezerwowałem już nawet wakacje. Kadra przyjęła mnie sympatycznie - powiedział przed zgrupowaniem kadry Rafał Gikiewicz. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

4.06 | - Przez pierwsze trzy dni mieliśmy wprowadzenie do zajęć. Niektórzy wcześniej skończyli sezon, niektórzy trochę później. Teraz zaczynamy przygotowywać się pod kątem rywala, m.in. poruszanie się po boisku czy gra w obronie - mówił Arkadiusz Milik na wtorkowym spotkaniu z dziennikarzami przed meczami z Macedonią Północną i Izraelem.

Milik o przygotowaniach do meczów z Macedonią Północą i Izraelem

- Staramy się doskonalić schematy, które od początku współpracy z trenerem Brzęczkiem ćwiczymy - powiedział Piotr Zieliński przed meczami z Macedonią Północną i Izraelem.

04.06 | - Wiadomo jak się gra mecze na Bałkanach - nie są one łatwe - powiedział Michał Pazdan.

06.06 | Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek podkreślił, że 68. miejsce w rankingu FIFA nie oddaje siły Macedonii Północnej. "U siebie to nieobliczalna drużyna" – powiedział na konferencji w Skopje przed piątkowym meczem eliminacji mistrzostw Europy.

Oto 4 subiektywne powody, dla których Polacy powinni obawiać się wyjazdu do Macedonii Północnej. Mecz w ramach eliminacji do ME odbędzie się w piątek o godz. 20:45.

Subiektywna ocena meczu Macedonia Północna – Polska (0:1) w el. do ME 2020. Wygraliśmy, ale nasza gra pozostawiała wiele do życzenia. Oto wnioski Eurosportu.

Już w poniedziałek Polska rozegra swoje czwarte spotkanie w eliminacjach do Euro 2020. Tym razem naszym rywalem będzie Izrael, który zajmuje w tabeli grupy G drugie miejsce i ma dwa punkty mniej od liderujących Biało-Czerwonych. Łatwo nie będzie, szczególnie że Izrael ma obecnie najskuteczniejszego strzelca eliminacji. 31-letni Eran Zahavi zdobył już siedem bramek.

Choć Polacy pokonali Macedonię Północną 1:0, to jednak w piątkowym meczu nie zachwycili. Gra Biało-Czerwonych polepszyła się dopiero w drugiej połowie, kiedy to Jerzyu Brzęczek wpuścił na boisko drugiego napastnika Krzysztofa Piątka. Podobnie ma być w starciu z Izraelem. Oto prawdopodobne ustawienie Polski w poniedziałkowym spotkaniu eliminacji do Euro 2020.

11.06 | Robert Lewandowski przyznał, że w zwycięskim meczu z Izraelem (4:0) piłkarska reprezentacja Polski powróciła do wcześniej wypracowanych schematów. - Zagraliśmy prościej niż poprzednio - podkreślił kapitan Biało-Czerwonych.

- Powróciły nasze schematy. Zaczęliśmy od fundamentów i było nam łatwiej grać. Nie kombinowaliśmy, dostosowaliśmy się do warunków i przeciwnika. To było zasłużone zwycięstwo i fajnie, że strzeliliśmy kilka goli - powiedział Robert Lewandowski po meczu Polska - Izrael (4:0).

Lewandowski po meczu z Izraelem: wróciliśmy do fundamentów

- Zdecydowanie łatwiej się grało z drugim napastnikiem. Mogłem częściej cofać się do drugiej linii, bo wiedziałem, że ktoś zawsze będzie z przodu. Bardzo dobrze współpracowaliśmy, a bez drużyny nie da się strzelać goli - powiedział Robert Lewandowski po meczu Polska - Izrael (4:0).

- Wiem, że wciąż muszę być głodny gry w reprezentacji. Wiem, że mam więcej zadań. Cieszymy się z tego wyniku, bo ostatnio szukaliśmy czegoś, co nie pasowało do zawodników. Trochę w tym zabłądziliśmy, ale wróciliśmy do tego, co powinniśmy grać - powiedział Robert Lewandowski po meczu Polska - Izrael (4:0).

Lewandowski po meczu z Izraelem: wróciliśmy do tego, co...

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że oczekuje się od nas więcej. Z Macedonią trochę nam nie wyszło, ale wyciągnęliśmy odpowiednie wnioski. Kiedy wychodzimy na boisko, myślimy tylko o tym, żeby zwyciężyć. To się udało i cieszymy się z tego - powiedział Grzegorz Krychowiak po meczu Polska - Izrael (4:0).

Była 77. minuta, kiedy Brzęczek postanowił wpuścić Kądziora na boisku. Siedem minut później 26-latek cieszył się z gola. Izraelski bramkarz Ariel Harusha popełnił błąd, piłkę przejął wprowadzony z ławki Arkadiusz Milik, który natychmiast odegrał do Kądziora, a ten bez kłopotu ustalił wynik meczu na 4:0, zaliczając pierwsze trafienie w narodowych barwach. Radość była ogromna.

Źródło: PAP/Piotr Nowak W ten sposób Kądzior pokonał Ariela Harusha

- Gra na Narodowym, gra z orzełkiem na piersi to największa duma, moje największe marzenie piłkarskie, do tego bramka przy 60 tysiącach ludzi, tak więc piękna sprawa - przyznał Kądzior po meczu w rozmowie z dziennikarzami. Koncert na Narodowym. Polacy rozbili Izrael Do przerwy Polacy... czytaj dalej »

Z ligi przez Chorwację do kadry

Chociaż już poprzedni selekcjoner Adam Nawałka powoływał go na zgrupowania reprezentacji (Kądzior był jednym z piłkarzy skreślonych przez niego przed mundialem w 2018 roku w Rosji), to szansę gry otrzymał dopiero od trenera Brzęczka. Zadebiutował we wrześniu zeszłego roku. Na debiutanckiego gola czekał cztery mecze.

A pomyśleć, że jeszcze w 2017 roku występował na pierwszoligowych boiskach w barwach Wigier Suwałki. Radził sobie na tyle dobrze, że w tym samym roku Górnik Zabrze zrobił świetny interes, sprowadzając go do siebie. Tam zanotował kolejny postęp, bo latem ubiegłego roku znowu zmienił klub. Tym razem zgłosiło się po niego Dinamo Zagrzeb. Zabiegał o niego Nenad Bjelica, były szkoleniowiec Lecha Poznań.

W Chorwacji Kądzior rozkwitł, był jednym z najlepszych zawodników ligi i wydatnie przyczynił się do 20. tytułu mistrza kraju wywalczonego przez Dinamo. Osiem goli, 11 asyst (najlepszy wynik w lidze) oraz miejsce w jedenastce sezonu 2018/19 mówi samo za siebie. Na zgrupowania przyjeżdża pewniejszy siebie.

- Niedawno grałem w pierwszej lidze, teraz strzeliłem gola na Narodowym. Spełniłem kolejne marzenie - stwierdził piłkarz.

Na tym jednak nie chce poprzestawać. - Teraz czas na odpoczynek i dalej ciężką pracę, by coraz częściej przyjeżdżać na zgrupowania reprezentacji, żeby tych szans było jeszcze więcej - podsumował.

Źródło: newspix.pl Kądzior liczy na kolejne powołania

Polska - Izrael 4:0 (1:0)

Krzysztof Piątek (35), Robert Lewandowski (56-karny), Kamil Grosicki (59), Damian Kądzior (84).



Żółte kartki: Grzegorz Krychowiak (Polska); Eran Zahavi, Bibras Natcho (Izrael).

Sędzia: Tobias Stieler (Niemcy). Widzów: 57 229.



Polska: Łukasz Fabiański - Tomasz Kędziora, Kamil Glik, Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński - Piotr Zieliński, Mateusz Klich (75. Jacek Góralski), Grzegorz Krychowiak, Kamil Grosicki (77. Damian Kądzior) - Krzysztof Piątek (73. Arkadiusz Milik), Robert Lewandowski.

Izrael: Ariel Harush – Eli Dasa, Loai Taha, Sheran Yeini, Omri Ben Harush – Nir Bitton (82. Hatem Elhamed), Bibras Natcho, Beram Kayal (57. Yonatan Cohen), Manor Solomon (72. Dia Saba), Dor Peretz – Eran Zahavi.