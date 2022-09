Urazy dwóch kadrowiczów, ich występy zagrożone. "Musimy pamiętać o mundialu"

31.05 | Walia z Garethem Bale'm trenowała we wtorek we Wrocławiu przed meczem z Polakami.

Biało-Czerwoni udział w tym sezonie LN rozpoczęli od pokonania u siebie Walii 2:1, ale potem przyszły porażki z Belgią 1:6 i 0:1 oraz remis z Holandią 2:2. Podopieczni selekcjonera Michniewicza mają cztery punkty i nie liczą się już w walce o pierwsze miejsce, premiowane awansem do turnieju Final Four.

Celem jest zatem utrzymanie w dywizji A. Czwartkowy mecz przeciwko Holandii na Stadionie Narodowym w Warszawie ma przybliżyć do jego realizacji.

Występ dwóch piłkarzy niepewny

Michniewicz zapytany na środowej konferencji prasowej zapytany został, czy wie już, kto wystąpi w bramce. Odpowiedział twierdząco, ale nazwiska nie podał. - Nie będzie niespodzianki - zaznaczył z uśmiechem, sugerując, że może być to Wojciech Szczęsny.

- Po wczorajszych zajęciach odezwały się mikrourazy. Do południa dwóch zawodników przeszło badania i wieczorem zdecydujemy, czy zagrają z Holandią. Musimy pamiętać o następnych meczach i mundialu, więc jeśli będzie jakiekolwiek ryzyko, to nie wystąpią - zaznaczył Michniewicz. Dopytany o nazwiska, nie zdradził ich. - Nie chciałbym używać nazwisk. Nie chcę ułatwiać przeciwnikowi. Jeden z nich był szykowany do pierwszego składu - dodał.

Kilka godzin później okazało się, że chodzi o Pawła Dawidowicza i Arkadiusza Recę. Obu zabrakło na treningu. Drugi z nich miał szansę zacząć mecz z Holandią od pierwszej minuty.

Selekcjoner potwierdził także, że w ostatnich godzinach rozmawiał z Janem Bednarkiem, który nie zadebiutował wciąż w Aston Villi. - Jest gotowy, żeby zagrać. Decyzję podejmiemy jutro. Jest fizycznie przygotowany. Zawodnik, który nie gra to zawsze niewiadoma. Ale w przypadku tak doświadczonego zawodnika musi wykorzystać szansę. Ma umiejętności i doświadczenie - podkreślił.

Ustawienie z dwójką napastników

- Jesteśmy przygotowani na dwa ustawienia. Jedno to 1-3-4-3. Szukamy drugiego ustawienia, typowego z dwójką napastników - podkreślił. I dodał: Strategia czasami w meczu polega na tym, że jeśli masz dwie "dziesiątki" blisko napastnika, dwójkę wahadłowych, to ten drugi napastnik nie jest tak istotny. Jeśli gra się dwoma napastnika, to czasem brakuje tego serwisu. Może być mniej sytuacji. Czasami dwóch to jest o jednego za dużo - zauważył, podając przykład Dusana Vlahovicia, który stracił na skuteczności po przyjściu Arkadiusza Milika po przyjściu do Juventusu.

Polska - Holandia. Kiedy i o której godzinie mecz Ligi Narodów? Polska - Holandia... czytaj dalej » Zapytany, czy aktualnie ważniejsza jest dla niego przygotowanie do mundialu czy utrzymanie w najwyższej dywizji Ligi Narodów. - Nie da się tego rozdzielić. To trzeba połączyć. Nie rozmawiamy dzisiaj o mistrzostwach świata. Jest jeszcze dużo czasu. Chcemy zostać w dywizji A Ligi Narodów. Wiemy, jaka jest skala trudności. Wszystkie drużyny z naszej grupy pojadą na mundial. Z Walią walczymy o utrzymanie i tylko na tym się koncentrujemy. Jeśli wszystko się ułoży, to ci którzy grają tutaj mają duże szanse pojechać na mundial - powiedział selekcjoner.

Martwi się o jednego piłkarza

- Gramy z bardzo dobrym zespołem, ktoś, kto pokaże, że daje radę, to będzie dla nas sygnał, że może dać radę na mistrzostwach świata. Ten mecz nic jednak nie przesądza. Liczę na Krystiana Bielika, Jacka Góralskiego. Ja podchodzę do tego spokojnie. Wiem kogo mamy, kogo nie mamy. Martwi mnie sytuacja Szymona Żurkowskiego, bo to piłkarz, którego każdy chciałby mieć w zespole. Sytuacja jest trudna dla niego i dla mnie, bo bardzo na niego liczę. Szanse mają inni. Myślę o Jakubie Piotrowskim, Michale Skórasiu - zaznaczył, nawiązując do braku gry Żurkowskiego w Fiorentinie.

- Jak masz Piotra Zielińskiego czy Roberta Lewandowskiego w drużynie to każdy trener chce przełożyć ich grę z klubu na reprezentację. To doświadczenie jest bardzo ważne. Nie podchodzimy do nikogo na klęczkach. Belgia wygrała z nami wysoko, tak się zdarza, ale przed nikim nie klękamy - powiedział.

Zapytany, czy zauważył jakąś szczególną motywację u Sebastiana Szymańskiego, który od niedawna jest piłkarzem Feyenoordu Rotterdam, zaprzeczył. - Nie zobaczyłem nic szczególnego w jego oczach, poza tym, że uwielbia grać w piłkę. Był szczęśliwy, jak mógł okiwać na boisku treningowym - powiedział.

Trening bez