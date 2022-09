Robert Lewandowski w rozmowie z Adrianem Mielnikiem opowiedział, co dał mu transfer do Barcelony.

Po czterech meczach na czele tabeli grupy A4 jest Holandia z 10 punktami, a dalej sklasyfikowane są: Belgia - 7 pkt, Polska - 4 i Walia - 1. Zespół z pierwszego miejsca awansuje do przyszłorocznego turnieju Final Four, ten z ostatniego spadnie do niższej dywizji.

Czesław Michniewicz o meczu z Holandią

Spotkanie w czwartek oraz to niedzielne z Walią w Cardiff to także ostatnie mecze o stawkę dla Biało-Czerwonych przed rozpoczynającym się 20 listopada mundialem w Katarze.

- Nie da się rozdzielić meczów w Lidze Narodów i przygotowań do mistrzostw świata. Trzeba to połączyć, myśleć o tym dwutorowo, i tak do tego podchodzimy. W Lidze Narodów chcemy grać dalej w najwyższej dywizji. My i Holandia mamy inne cele. My, podobnie jak Walia, walczymy o utrzymanie, oni - o pierwsze miejsce - powiedział selekcjoner reprezentacji Polski Czesław Michniewicz.

Polska - Holandia: przewidywane składy na mecz Ligi Narodów

W czerwcu w Rotterdamie zespoły te zremisowały 2:2, a wówczas w ekipie gości zabrakło kapitana Roberta Lewandowskiego. Tym razem wszystko wskazuje na to, że zagra, ale prawdopodobnie nie w duecie z Arkadiuszem Milikiem, który po wypożyczeniu do Juventusu imponuje skutecznością.

Za plecami Lewandowskiego mają biegać Sebastian Szymański i Piotr Zieliński. Obaj w tym sezonie błyszczą w swoich klubach - Szymański w Feyenoordzie, a Zieliński w Napoli.

W środku drugiej linii Michniewicz ma postawić na Grzegorza Krychowiaka i Karola Linettego, a role wahadłowych pełnić mają Nicola Zalewski i Bartosz Bereszyński.

- Jesteśmy przygotowani na dwa ustawienia: 3-4-3 oraz z dwójką napastników w różnych konfiguracjach. W tym pierwszym z przodu może być Arkadiusz Milik czy Karol Świderski, tylko pełniliby rolę cofniętego napastnika. Wtedy gra się trójką nominalnych napastników, ale dwójką środkowych pomocników. W środku pola trzeba w takim ustawieniu zachować balans - musi być jeden zawodnik, który odbiera piłkę, taki jak Grzegorz Krychowiak, a obok niego ktoś, kto będzie kreował, czyli Piotr Zieliński - analizował na przedmeczowej konferencji prasowej Michniewicz.

Trzyosobowy blok defensywy prawdopodobnie stworzą Kamil Glik, Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior, który zbiera bardzo dobre recenzje w lidze włoskiej w ekipie Spezii, stąd pojawiające się informacje o zainteresowaniu Milanu.

Selekcjoner zapowiedział, że w bramce "nie będzie niespodzianki", dlatego spodziewany jest występ Wojciecha Szczęsnego.

Przed Polakami ostatnie dwie kolejki Ligi Narodów

Początek meczu Polska - Holandia w Lidze Narodów o godzinie 20.45. Wynik i relacja na żywo w eurosport.pl.

Przewidywane składy:

Polska: Wojciech Szczęsny - Jakub Kiwior, Kamil Glik, Jan Bednarek - Nicola Zalewski, Grzegorz Krychowiak, Karol Linetty, Bartosz Bereszyński - Sebastian Szymański, Piotr Zieliński - Robert Lewandowski.

Holandia: Jasper Cillessen - Jurrien Timber, Virgil van Dijk, Nathan Ake - Denzel Dumfries, Teun Koopmeiners, Frenkie de Jong, Daley Blind - Steven Bergwijn, Steven Berghuis, Memphis Depay.