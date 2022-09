Niemoc i bezradność Roberta Lewandowskiego

Fani na Stadionie Narodowym zobaczyli w czwartek takiego Lewandowskiego, jakiego oglądać by nie chcieli - gestykulującego, pokrzykującego na kolegów i zupełnie osamotnionego w ataku. Superstrzelec Barcelony często starał się pomagać w rozegraniu piłki, a przez całe spotkanie nie oddał choćby jednego strzału. Nie miał do tego żadnej sytuacji.

Problemem liczba zawodników w ataku

Niemal pół składu z jedynkami. Oceny Polaków po meczu z Holandią Nie tak to miało... czytaj dalej » - Myślę, że kilka rzeczy nie zagrało, począwszy od defensywy, na ofensywie skończywszy. Mieliśmy dwie sytuacje na wyrównanie, ale to było zdecydowanie za mało. W ataku nie stwarzaliśmy zagrożenia, przewagi liczebnej, żeby oddawać strzały. Holandia ze swoją jakością i doświadczeniem stworzyła dwie sytuacje i zamieniła je na bramki. Druga bramka nas przybiła. Dziś na pewno była niemoc i bezradność - stwierdził 34-latek w strefie wywiadów tuż po meczu.

- Staraliśmy się wykonać to, co trenowaliśmy. Dziś to nie zadziałało i musimy pomyśleć, co zrobić, żeby wyglądało to lepiej, przede wszystkim efektywnie - dodał.

Jak podkreślił, istotną dla losów meczu była zmiana Teuna Koopmeinersa na Stevena Berghuisa, której Holendrzy wskutek kontuzji dokonali już w pierwszych minutach. Lewandowski otwarcie przyznał, że drużyna była przygotowana na inną grę i zbyt długo zajęło jej przystosowanie się do nowej taktyki rywali.

- Jeśli chodzi o plusy, to czasem naprawdę niewiele trzeba zmienić, żeby gra wyglądała lepiej, żebyśmy w stu procentach wierzyli w to, co robimy. Jedna sytuacja mogłaby zmienić obraz, ale nie ma to większego znaczenia. Problem polegał na tym, jaką liczbą zawodników atakowaliśmy. To, że mieliśmy przewagę w obronie nie powodowało, że odbieraliśmy piłki - analizował najlepszy strzelec w historii reprezentacji.

Po pięciu meczach grupy 4 dywizji A Ligi Narodów Polacy mają cztery punkty i wciąż nie są pewni utrzymania w elicie. To tego będzie potrzebny choćby remis w meczu z Walią, który rozegrają w Cardiff w niedzielę.