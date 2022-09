Największe gwiazdy na boisku. Oficjalny skład Polaków na mecz z Holandią

POLSKA - HOLANDIA: WYNIK MECZU I RELACJA NA ŻYWO W EUROSPORT.PL>>>

Holendrzy nie mogą nachwalić się Lewandowskiego. "Wielki test" Co zrozumiałe,... czytaj dalej » Po czterech meczach na czele tabeli grupy A4 jest Holandia z 10 punktami, a dalej sklasyfikowane są: Belgia - 7 pkt, Polska - 4 i Walia - 1. Zespół z pierwszego miejsca awansuje do przyszłorocznego turnieju Final Four, ten z ostatniego spadnie do niższej dywizji.

Cel Biało-Czerwonych na na wrześniowe mecze jest prosty - pozostanie w elicie.

Polska - Holandia: oficjalny skład Polaków

75 minut przed pierwszym gwizdkiem na Stadionie Narodowym poznaliśmy wyjściowy skład Polaków na mecz z Holandią.

Skład Polaków na mecz z Holandią w Lidze Narodów:

Wojciech Szczęsny - Jakub Kiwior, Kamil Glik, Jan Bednarek - Nicola Zalewski, Grzegorz Krychowiak, Karol Linetty, Przemysław Frankowski - Sebastian Szymański, Piotr Zieliński - Robert Lewandowski.



Tak zaczniemy dzisiejszy mecz z Holandią w Lidze Narodów!

75 minut do #POLNED#NationsLeaguepic.twitter.com/1PWYm2tL6B — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) September 22, 2022





Michniewicz czwartkowy mecz zdecydował się rozpocząć ustawieniem ustawieniem 1-3-4-3.

W bramce wystąpi Szczęsny, który uporał się już z kontuzją kostki i wraca do gry po ponad trzytygodniowej przerwie. Przed nim zagra trójka stoperów, którą tworzyć będą doświadczeni Kamil Glik i Jan Bednarek oraz zbierający świetne recenzje w Spezii Jakub Kiwior.

Rolę wahadłowych selekcjoner tym razem powierzył Nikoli Zalewskiemu i Przemysławowi Frankowskiemu, a za bezpieczeństwo w środku pola odpowiadać będą Grzegorz Krychowiak i Karol Linetty.

W strzelaniu goli Roberta Lewandowskiego wspierać mają kreatywni Piotr Zieliński i Sebastian Szymański.

Początek meczu Polska - Holandia o godzinie 20.45.

Liga Narodów 2022 - Grupa 4 Miejsce Drużyna Liczba meczów Punkty Zwycięstwa Remisy Porażki Bilans bramek

1. Holandia 4 10 3 1 0 11:6 2. Belgia 4 7 2 1 1 9:6 3. Polska 4 4 1 1 2 5:10 4. Walia 4 1 0

1 3 5:8

Kadra Polski na mecze z Holandią i Walią w Lidze Narodów:



Bramkarze: Wojciech Szczęsny (Juventus), Łukasz Skorupski (Bologna), Bartłomiej Drągowski (Spezia), Radosław Majecki (Cercle Brugge).



Obrońcy: Jan Bednarek (Aston Villa), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Kamil Glik (Benevento), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Jakub Kiwior (Spezia), Mateusz Wieteska (Clermont), Paweł Dawidowicz (Hellas Verona), Arkadiusz Reca (Spezia), Robert Gumny (FC Augsburg).



Pomocnicy: Sebastian Szymański (Feyenoord), Nicola Zalewski (AS Roma), Karol Linetty (Torino), Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab Club), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Mateusz Klich (Leeds), Piotr Zieliński (Napoli), Przemysław Frankowski (RC Lens), Szymon Żurkowski (Fiorentina), Jakub Kamiński (Vfl Wolfsburg), Michał Skóraś (Lech Poznań), Jakub Piotrowski (Łudogorec Razgrad), Mateusz Łęgowski (Pogoń Szczecin).



Napastnicy: Robert Lewandowski (FC Barcelona), Arkadiusz Milik (Juventus), Krzysztof Piątek (Salernitana), Karol Świderski (Charlotte FC).