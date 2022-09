Holendrzy nie mogą nachwalić się Lewandowskiego. "Wielki test"

W piątej serii gier najwyższej dywizji względnie nowych rozgrywek UEFA zawodnicy z kraju tulipanów będą starali się wziąć rewanż za niespodziewany, czerwcowy remis 2:2 z Rotterdamu. Tym razem jednak w naszej drużynie znajdzie się już jej największa gwiazda.

Lewandowski po transferze do Barcelony skutecznością i wpływem na zespół potwierdził tylko swój galaktyczny status we współczesnym futbolu, nasi rywale nie mogą więc przechodzić wobec jego osoby obojętnie.

Van Gaal właśnie podkreślił, że to "Lewy" będzie kluczowym aspektem w podejściu do tego spotkania względem poprzedniego.

- Jaka jest wielka różnica od tamtego czasu? Lewandowski, który tym razem zagra. To najlepszy napastnik na świecie - oceniał na środowej konferencji prasowej na Stadionie Narodowym.

- Żaden inny napastnik na świecie nie może się z nim równać. To niesamowite, że zmienił ligę, kraj i kulturę i wciąż strzela tyle goli. Lubię go jako osobę, ale jeszcze bardziej jako piłkarza - mówił.

- We wszystkich meczach, które rozegraliśmy pod moim przewodnictwem, zrobiliśmy dużo z przodu, ale też pozwoliliśmy na zbyt wiele z tyłu. To dla naprawdę wielki test, aby zagrać przeciwko takiemu napastnikowi. Sebastiana Szymańskiego z Feyenoordu też uważam za bardzo fajnego gracza - komplementował kolejnego z polskich graczy.

Charakterny szkoleniowiec zaznaczył także, że w czwartek w Warszawie powinniśmy zobaczyć możliwie najlepszą - w miarę możliwości kadrowych - wersję jego zespołu.

- Na boisku zobaczycie zawodników, którzy moim zdaniem zagrają na mundialu - zapowiedział. - Są też zawodnicy, którzy muszą zapracować na swoje miejsce, a także piłkarze, którzy zawsze dawali radę w kadrze, ale muszą również robić to w swoim klubie.



Louis Van Gaal (Dutch NT manager): ”I think Lewandowski is the best striker in the world.” [Via: @TheEuropeanLad] #fcblivepic.twitter.com/jqD0s7foOn — BarçaTimes (@BarcaTimes) September 21, 2022

De Jong widzi to na co dzień

Na spotkaniu z mediami obecny był także De Jong, który wypowiadał się głównie o swojej letniej sytuacji klubowej i zamieszaniu z opuszczeniem Barcelony. Na Camp Nou jednak został i tam ma teraz okazję grać oraz trenować z Lewandowskim właśnie. Do pracy i talentu 34-letniego napastnika również odczuwa wiele szacunku.

- Lewandowski jest naprawdę sympatyczną osobą. To jeden z najlepszych zawodników na świecie i wszechstronny napastnik. Jest silny, potrafi utrzymać piłkę, jego zdolności techniczne są naprawdę dobre. Dużo biega i zdobywa wiele bramek - analizował wychowanek Ajaksu.

Mecz z Holandią w czwartek o godz. 20:45. Relacja tekstowa w eurosport.pl