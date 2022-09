Glik nie spodziewa się powtórki z pierwszego meczu z Holandią

31.05 | Walia z Garethem Bale'm trenowała we wtorek we Wrocławiu przed meczem z Polakami.

Robert Lewandowski w rozmowie z Adrianem Mielnikiem opowiedział, co dał mu transfer do Barcelony.

Liga Narodów UEFA 2022. Terminarz, wyniki, tabela grupy 4>>>

- Znamy jakość drużyny holenderskiej. W Rotterdamie zagraliśmy dobrze. Jest jednak pewna specyfika tych meczów czerwcowych. Po sezonie te spotkania są dla wszystkich dość męczące, nawet nie tyle fizycznie, co mentalnie. Spodziewamy się więc zupełnie innego meczu – stwierdził w środę Glik podczas spotkania z dziennikarzami.

Biało-Czerwoni we wrześniowych spotkaniach Ligi Narodów będą walczyć o utrzymanie w najwyższej dywizji tych rozgrywek. Z prowadzącą w naszej grupie Holandią Polacy zmierzą się w czwartek 22 września na Stadionie Narodowym w Warszawie. Z kolei w niedzielę 25 września zagrają w Cardiff z zamykającą tabelę Walią. Na dwie kolejki przed zakończeniem fazy grupowej kadra prowadzona przez selekcjonera Czesława Michniewicza plasuje się na trzeciej pozycji i ma trzy punkty przewagi nad Walijczykami.

Na środowej konferencji nie zabrakło również pytań o przygotowania do tegorocznych mistrzostw świata w Katarze, przed którymi pozostało niewiele sprawdzianów formy.

- Wiemy, jak te turnieje pod względem przygotowań często wyglądały w naszym wykonaniu. Troszkę za dużo marudziliśmy, wyłączając rok 2016. Jednak w 2018 i 2020 przygotowania nie były najlepsze. Może w tym przypadku wyjdzie na dobre, że przyjedziemy prosto z marszu. Pod ten sezon mieliśmy już ciężkie okresy przygotowawcze w klubach. Tam już szlifowało się tę bazę pod to, co będzie w listopadzie. Udało się je przejść bez urazów, co jest bardzo ważne. Teraz zostało 1,5 miesiąca i może się jeszcze dużo wydarzyć. Oczywiście oby nie, odpukać w niemalowane, ale jest jeszcze kilka meczów do rozegrania i miejmy nadzieję, że spotkamy się mniej więcej w takim gronie i wszyscy będziemy zdrowi – powiedział 34-letni defensor.

Obecność Glika na konferencji była również okazją do poznania opinii reprezentanta Polski o jego nowym trenerze w Benevento. Szkoleniowcem tego klubu oficjalnie został były znakomity obrońca Fabio Cannavaro.

- Widziałem o tym wyborze od 2-3 dni. Rozmawiałem z dyrektorem sportowym i samym trenerem Cannavaro. Mam to szczęście, że ostatnio trafiam na młodych szkoleniowców, wcześniej był Filippo Inzaghi, reprezentacyjny kolega Cannavaro, również mistrz świata z 2006 roku. Był też Thierry Henry w Monaco. Trochę więc tych fantastycznych w przeszłości zawodników miałem już za trenerów. Uważam, że mając 20 lat, czy 33, 34, czy 35, cały czas można uczyć się nowych rzeczy. Miejmy nadzieję, że tak będzie też pod wodzą Cannavaro, gdzie szczególnie pod względem gry obronnej będę mógł się czegoś nauczyć – przyznał z nadzieją.

Glik, jak i inny reprezentacyjny obrońca Jan Bednarek, nie myślą tylko o nauce na boisku. Ostatnio obronili prace licencjackie.

- W drużynie mamy najinteligentniejszych środkowych obrońców – zażartował doświadczony zawodnik, wybuchając śmiechem. - Wiadomo, że czas leci i trzeba też w innych dziedzinach się rozwijać, biznesowych, sportowych. Czas ucieka i trzeba myśleć o tym, co będzie za kilka lat – dodał już z większą powagą.

Liga narodów. Sytuacja w polskiej grupie

Reprezentacja Polski udział w tym sezonie LN rozpoczęła od pokonania u siebie Walii 2:1, ale potem przyszły porażki z Belgią 1:6 i 0:1 oraz remis z Holandią 2:2. Biało-Czerwoni mają cztery punkty i nie liczą się już w walce o pierwsze miejsce, premiowane awansem do turnieju Final Four. Muszą natomiast oglądać się za plecy na mających jeden punkt Walijczyków. Drużyna z Wielkiej Brytanii w czwartek zagra w Brukseli z Belgią. Jeśli nie straci wówczas dystansu do Polaków, to o spadku do dywizji B zadecyduje bezpośrednie starcie tych ekip w Cardiff. Pozycji lidera w tej grupie broni Holandia, która ma trzy oczka więcej od Belgów.

- W czerwcowych meczach mieliśmy okazję sprawdzenia, w jakim ewentualnie systemie, w jakim ustawieniu dobrze się czujemy. Oczywiście ten mecz z Belgią był słaby, niefortunny w naszym wykonaniu. W ostatnich piętnastu minutach straciliśmy trzy bramki, byliśmy rozbici, więc te statystyki nam nie pomagają. Przeciwko tak świetnym drużynom jak Belgia i Holandia gra obronna całego zespołu jest bardzo ważna. Wszyscy muszą mocno pracować, żeby to zero z tyłu zachować. Dla obrońców to tak samo ważne, jak dla napastników strzelanie goli – podkreślił Glik.