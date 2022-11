Wielkie światowe gwiazdy i piłkarz Miedzi Legnica. Kadra Chile na mecz z Polską

31.05 | Walia z Garethem Bale'm trenowała we wtorek we Wrocławiu przed meczem z Polakami.

35-letni Vidal, który ma za sobą występy m.in. w Juventusie, Bayernie Monachium czy Barcelonie, obecnie jest zawodnikiem brazylijskiego Flamengo Rio de Janeiro. Z kolei Sanchez, który w grudniu skończy 34 lata, od tego sezonu reprezentuje barwy Olympique Marsylia, a wcześniej grał m.in. w Barcelonie, Arsenalu Londyn czy Interze. Obaj mają łącznie 285 występów w narodowych barwach i zdobyli 82 gole.

W kadrze na listopadowe spotkania są także m.in. 39-letni bramkarz Claudio Bravo z Betisu Sewiila czy pomocnik Bologny Gary Medel. Pierwszy z nich rozegrał w reprezentacji już 143 mecze, a drugi 150 i wraz z Sanchezem jest współrekordzistą pod tym względem.

Z ekstraklasy do kadry

Od tego sezonu w Miedzi Legnica występuje Angelo Henriquez, który dotychczas zdobył sześć goli w polskiej ekstraklasie. On również znalazł się wśród powołanych.



Chile, które po raz drugi z rzędu nie zakwalifikowało się do mistrzostw świata, 16 listopada w Warszawie będzie ostatnim rywalem Biało-Czerwonych przed mundialem w Katarze.



Kadra Chile na mecze towarzyskie z Polską i Słowacją:



bramkarze: Claudio Bravo (Betis Sewilla), Cristobal Campos (CFP Universidad de Chile Santiago), Brayan Cortes (Colo Colo Santiago);



obrońcy: Juan Delgado (FC Pacos de Ferreira, Portugalia), Paulo Diaz (River Plate Buenos Aires), Guillermo Maripan (AS Monaco), Nayel Mehssatou (KV Kortrijk, Belgia), Francisco Sierralta (Watford FC), Guillermo Soto (CA Huracan Buenos Aires), Gabriel Suazo (Colo Colo Santiago);



pomocnicy: Williams Alarcon (CD Union La Calera), Gary Medel (FC Bologna), Felipe Mendez (CSKA Moskwa), Marcelino Nunez (Norwich City), Darío Osorio (CFP Universidad de Chile Santiago), Esteban Pavez (CSyD Colo Colo Santiago), Arturo Vidal (Flamengo Rio de Janeiro);



napastnicy: Lucas Assadi (CFP Universidad de Chile Santiago), Ben Brereton Diaz (Blackburn Rovers), Michael Fuentes (CD Audax Italiano de La Florida), Angelo Henriquez (Miedź Legnica), Joaquin Montecinos (Club Tijuana, Meksyk), Diego Rubio (Colorado Rapids, USA), Alexis Sanchez (Olympique Marsylia), Diego Valencia (US Salernitana).