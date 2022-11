Polska - Chile. Przewidywany skład Polaków na mecz towarzyski

Polacy są na ostatniej prostej przygotowań do mundialu

Mundial w Katarze 2022. Terminarz, grupy, najważniejsze informacje

Mecz z ekipą z Ameryki Południowej będzie jedynym starciem kontrolnym Biało-Czerwonych przed czwartkowym wylotem na mundial w Katarze. Co ciekawe, Chile po raz drugi będzie sparingpartnerem polskich piłkarzy przed mistrzostwami świata. W 2018 roku w Poznaniu był remis 2:2.

Michniewicz: to bardzo ważny mecz

Starcie z 29. drużyną rankingu FIFA będzie dla Michniewicza świetną okazją do przetestowania poszczególnych graczy oraz różnych wariantów taktycznych.

Nie należy spodziewać się więc dokładnie takiej samej jedenastki, jaka wybiegnie na pierwsze spotkanie MŚ z Meksykiem (22 listopada).

- Po pierwsze to bardzo ważny mecz. Przygotowujemy się do niego najlepiej jak potrafimy. Dam szansę tym, którzy nie grali w ostatnim czasie w klubach, którzy od meczu z Walią mieli problemy z regularną grą. To mecz dla nich i dla nas, aby dali nam odpowiedź, czy nadal możemy na nich liczyć. Dokonamy sześciu zmian - zapowiedział selekcjoner polskiej kadry.

Polska - Chile. Jaki skład Biało-Czerwonych?

Wiele wskazuje na to, że trener zdecyduje się zagrać formacją 1-3-5-2. W bramce powinien stanąć Wojciech Szczęsny, a w obronie - obok rzadko występujących ostatnio Kamila Glika oraz Jana Bednarka - ma pojawić się Jakub Kiwior.

W roli wahadłowych mają zagrać Przemysław Frankowski lub Nicola Zalewski oraz Jakub Kamiński, a w środku pola selekcjoner ma sprawdzić Grzegorza Krychowiaka, Damiana Szymańskiego (lub Krystiana Bielika), a także Szymona Żurkowskiego.

A ataku prawdopodobnie zabraknie oszczędzanego Roberta Lewandowskiego, a ofensywne zestawienie mają uzupełnić Karol Świderski i Krzysztof Piątek, choć nie jest też wykluczone, że gracza Salernitany zastąpi Arkadiusz Milik.

Źródło: Newspix Kogo Czesław Michniewicz wystawi w meczu w Chile?

Przewidywany skład reprezentacji Polski na mecz z Chile:

Wojciech Szczęsny - Kamil Glik, Jan Bednarek, Jakub Kiwior - Przemysław Frankowski (Nicola Zalewski), Grzegorz Krychowiak, Damian Szymański (Krystian Bielik), Szymon Żurkowski, Jakub Kamiński - Karol Świderski, Krzysztof Piątek (Arkadiusz Milik)

Mecz Polska - Chile rozpocznie się w środę 16 listopada o godzinie 18.00. Relacja na żywo w serwisie eurosport.pl.

W czwartek 17 listopada Biało-Czerwoni polecą do Kataru. Tam, w grupie C mundialu, ich rywalami będzie Meksyk (22 listopada), Arabia Saudyjska (26 listopada) oraz Argentyna (30 listopada).