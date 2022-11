PZPN podał informacje w sprawie biletów na mecz Polska - Chile

11.11.22 | Mecz Polska-Chile, będący elementem przygotowań naszej reprezentacji do mistrzostw świata w Katarze nie odbędzie się na PGE Narodowym. Wykryto bowiem na nim usterkę, które zagraża bezpieczeństwu. Rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub Kwiatkowski odniósł się do tego problemu na antenie TVN24.

Jakub Kwiatkowski o PGE Narodowym: nie brzmi to optymistycznie

11.11.22 | Mecz Polska-Chile, będący elementem przygotowań naszej reprezentacji do mistrzostw świata w Katarze nie odbędzie się na PGE Narodowym. Wykryto bowiem na nim usterkę, które zagraża bezpieczeństwu. Rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub Kwiatkowski odniósł się do tego problemu na antenie TVN24.

Nowe informacje w sprawie Stadionu Narodowego. "Usterka pogłębia się dość szybko" Co dalej z PGE... czytaj dalej » Coroczny przegląd techniczny konstrukcji stalowej dachu wykazał wadę jednego z elementów konstrukcji stalowo-linowej. W związku z rekomendacją konstruktorów i ekspertów niezbędne stało się przeniesienie rozgrywania meczu na inny stadion. Wybór padł na obiekt Legii Warszawa przy Łazienkowskiej 3.

Sprzedaż biletów na mecz Polska - Chile na stadionie Legii od wtorku

Sprzedaż biletów rozpocznie się we wtorek w godzinach porannych.

"Nowy proces sprzedaży biletów rozpocznie się w godzinach porannych 15 listopada 2022 roku przez platformę bilety.laczynaspilka.pl. Termin startu powiązany jest z potrzebą przystosowania systemu sprzedaży do nowego obiektu, na którym zostanie rozegrane spotkanie. Ze względu na mniejszą pojemność trybun, liczba dostępnych w sprzedaży wejściówek będzie ograniczona. Bilety nabywać można w trzech podstawowych kategoriach cenowych (I – 240 zł, II – 180 zł, III – 120 zł)" - napisano w komunikacie PZPN.

Poprzednio zakupione wejściówki tracą ważność. Jak poinformował PZPN, wszystkie osoby, które zakupiły bilety na mecz na PGE Narodowym najpóźniej do 15 grudnia otrzymają zwrot kosztów (wraz z kosztem przesyłki kurierskiej).

Mecz z Chile to ostatni sprawdzian kadry Czesława Michniewicza przed wylotem na mistrzostwa świata do Kataru. Całkowite odwołanie tego spotkania praktycznie nie wchodziło w grę, gdyż poważnie zaburzyłoby plan przygotowań Biało-Czerwonych do mundialu.

Polska z Chile zmierzy się 16 listopada. Początek spotkania o 18:00.

Grupowe mecze Polaków na MŚ w Katarze:

Meksyk - Polska, 22 listopada, 17:00

Polska - Arabia Saudyjska, 26 listopada, 14:00

Polska - Argentyna, 30 listopada, 20:00