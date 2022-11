Ruszyła sprzedaż biletów na mecz Polska - Chile. Gdzie kupić i jakie są ceny?

ZOBACZ TEŻ: Mundial w Katarze 2022. Terminarz, grupy, najważniejsze informacje

Ostatni sprawdzian Biało-Czerwonych przed wylotem do Kataru miał odbyć się na Stadionie Narodowym. Te plany legły w gruzach w piątek 11 listopada.

Polska - Chile. Kiedy i o której godzinie towarzyski mecz reprezentacji Polski? Polska - Chile.... czytaj dalej » Coroczny przegląd techniczny konstrukcji stalowej dachu wykazał wadę jednego z elementów konstrukcji stalowo-linowej. W związku z rekomendacją konstruktorów i ekspertów niezbędne stało się przeniesienie rozgrywania meczu na inny stadion. Wybór padł na obiekt Legii Warszawa przy Łazienkowskiej 3.

Nieoczekiwany obrót spraw zmusił PZPN do anulowania wszystkich sprzedanych już biletów i zwrotu kosztów. Rzecznik związku Jakub Kwiatkowski informował, że kibice otrzymają pieniądze najpóźniej do 15 grudnia.

Polska - Chile: bilety. Gdzie kupić? Jakie są ceny?

Nowa sprzedaż wejściówek ruszyła we wtorkowy poranek, dzień przed spotkaniem z Chile. Zakupu można dokonać za pośrednictwem portalu Łączy nas Piłka na bilety.laczynaspilka.pl.

"Ze względu na mniejszą pojemność trybun, liczba dostępnych w sprzedaży wejściówek będzie ograniczona. Bilety nabywać można w trzech podstawowych kategoriach cenowych (I – 240 zł, II – 180 zł, III – 120 zł)" - napisano w komunikacie PZPN.

Mecz z Chile to ostatni sprawdzian kadry Czesława Michniewicza przed wylotem na mistrzostwa świata do Kataru. Całkowite odwołanie tego spotkania praktycznie nie wchodziło w grę, gdyż poważnie zaburzyłoby plan przygotowań Biało-Czerwonych do mundialu.

Polska z Chile zmierzy się 16 listopada. Początek spotkania o 18:00.

Grupowe mecze Polaków na MŚ w Katarze:

Meksyk - Polska, 22 listopada, 17:00

Polska - Arabia Saudyjska, 26 listopada, 14:00

Polska - Argentyna, 30 listopada, 20:00