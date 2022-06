Zryw w końcówce nie wystarczył. Belgia znów lepsza od Polaków

01.06 | Reprezentacja Polski trenowała na stadionie Śląska we Wrocławiu przed meczem z Walią w Lidze Narodów.

31.05 | Walia z Garethem Bale'm trenowała we wtorek we Wrocławiu przed meczem z Polakami.

Reprezentacja Walii trenowała we Wrocławiu

Reprezentacja Walii trenowała we Wrocławiu

06.06 | Tymoteusz Puchacz był krytykowany za dośrodkowania po meczu Polska - Walia. Na konferencji prasowej powiedział, co o tym myśli.

07.06.22 | Trener reprezentacji Polski w piłce nożnej Czesław Michniewicz zapowiedział, że jego drużyna w środowym, wyjazdowym meczu z Belgią w Lidze Narodów nie zamierza tylko się bronić. - Liczymy, że jak będziemy wywierać presję na przeciwnika, to wtedy błędy się pojawią - zapowiedział selekcjoner.

Krychowiak: na dzisiaj muszę wrócić do Rosji

Krychowiak: na dzisiaj muszę wrócić do Rosji

Z dość niewygodnym pytaniem musiał zmierzyć po wygranym aż 6:1 meczu z Polską piłkarz gospodarzy Eden Hazard. Jeden z dziennikarzy poprosił go, aby ocenił szansę Biało-Czerwonych w najbliższym spotkaniu z Holandią. Przypomnijmy, Belgowie przegrali kilka dni temu z tą reprezentacją aż 1:4.

09.06 | Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN mówił o podróży Polaków z Brukseli do Rotterdamu.

Kwiatkowski o podróży Polaków do Rotterdamu

Kwiatkowski o podróży Polaków do Rotterdamu

13.06 | Czesław Michniewicz powiedział na konferencji prasowej Wojciechowi Szczęsnemu, że może być spokojny o wyjazd na mistrzostwa świata do Kataru.

Michniewicz do Szczęsnego o kadrze na MŚ: Wojtek, ty jedziesz

Michniewicz do Szczęsnego o kadrze na MŚ: Wojtek, ty jedziesz

POLSKA - BELGIA W LIDZE NARODÓW. TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ W EUROSPORT.PL

Przed spotkaniem selekcjoner Czesław Michniewicz zapewniał, że jego piłkarze o zeszłotygodniowym laniu 1:6 w Brukseli zapomnieli. Temat następnego meczu w Lidze Narodów - 1:1 z Holandią - też już zamknęli. We wtorkowy wieczór, jak zapowiadał Michniewicz, liczyło się osiągnięcie jak najlepszego wyniku, choć Wojciech Szczęsny mówił o podrażnionej dumie i dużej chęci rewanżu.

Wieteska z błędem w reprezentacyjnym debiucie. Zapomniał o Batshuayiu Mateusz Wieteska... czytaj dalej » On wrócił do bramki. Ostatni występ zanotował w maju jeszcze w barwach Juventusu. W poprzednich meczach LN grali jego zmiennicy. Do ataku wrócił też odpoczywający w Rotterdamie Robert Lewandowski.

U Belgów zabrakło kilku czołowych graczy. Przede wszystkim Kevina De Bruyne, który dał się we znaki Polakom w pierwszym spotkaniu, oraz Yannicka Carrasco. Trener Roberto Martinez nie mógł skorzystać również z Romelu Lukaku, Dedrycka Boyaty i Thomasa Meuniera.

Zaspali obrońcy, Szczęsny bez szans

W Warszawie od początku goście próbowali zaskakiwać rywali długimi podaniami zza pleców obrońców. Polacy bronili się dzielnie tylko do 16. minuty. Youri Tielemans dośrodkował z prawego skrzydła w pole karne, gdzie czekał niepilnowany Michy Batshuayi. Precyzyjnie strzelającego głową belgijskiego napastnika nie zdążył powstrzymać debiutant w kadrze Mateusz Wieteska. Zagapił się też Kamil Glik, a Szczęsny był bez szans. 0:1.

Źródło: Newspix Piłka była poza zasięgiem Wojciecha Szczęsnego

Odpowiedź gospodarzy nadeszła w minucie 22., choć kompletnie nieudana. Daleko od bramki Simona Mignoleta uderzył Szymon Żurkowski.

Biało-Czerwoni grali wolno i niechlujnie, dlatego podania nie zdążyły docierać do Lewandowskiego. Kapitana w strzeleckich obowiązkach w 31. minucie mógł wyręczyć Sebastian Szymański. Podał biegający po prawej stronie Matty Cash, ale pomocnikowi zabrakło zimnej krwi. Z linii pola karnego uderzył nad bramką, choć Lewandowski bił mu brawo na zachętę.

To była incydentalna akcja na tyle zorganizowanych i lepiej wyszkolonych technicznie Belgów, którzy w pierwszej połowie zagarnęli dla siebie piłkę przez ponad 70 procent czasu gry. Przepaść. A mogli też prowadzić wyżej, bo przed przerwą bliski wbicia drugiego gola był Batshuayi, ale trafił w rozpaczliwie interweniującego Wieteskę. I Polacy mieli swoją szansę, najlepszą do tej pory. Lewandowski wypatrzył niepilnowanego Nicolę Zalewskiego. Ten miał mnóstwo czasu i miejsca w polu karnym, ale nieznacznie chybił. Po wszystkim zakrył twarz rękami.

Rezerwowy Świderski trafił w słupek

Druga połowa w wykonaniu Polaków długo niczym się nie różniła. Rosła tylko frustracja Lewandowskiego, który mobilizował kolegów do bardziej agresywnego doskoku i przede wszystkim przyspieszenia gry.

Reagował też Michniewicz, który w 57. minucie wpuścił na boisko Karola Świderskiego i Przemysława Frankowskiego, wybranego przez kibiców odkryciem ostatniego sezonu ligi francuskiej.

Belgowie, choć Martinez również stosował roszady, kontrolowali grę. Jedynie w 75. minucie mogli czuć niepokój, gdy do rzutu wolnego podszedł Lewandowski. Niepotrzebne, kapitan Polaków nie zaskoczył Mignoleta.

Później groźnie uderzali jeszcze Świderski i Jakub Kiwior. Obaj niecelnie.

Aż nadeszła 90. minuta. W pole karne dośrodkował Lewandowski, a aktywny Świderski strzelił głową i obił słupek! Na kolejny zryw nie starczyło już czasu.

Skończyło się zwycięstwem gości 1:0.

Źródło: Getty Images Michy Batshuayi miał najwięcej powodów do radości

Biało-Czerwoni po czterech czerwcowych meczach uciułali cztery punkty w grupie 4 dywizji A. W drugim, rozgrywanym równolegle, spotkaniu Holendrzy ograli Walię 3:2. Ekipa Oranje jest liderem - 10 pkt.

Kolejne mecze, także w Lidze Narodów, Polacy rozegrają we wrześniu. Ich rywalami w drodze do listopadowego mundialu będą Holandia (22 września, Warszawa) i Walia (25 września, Cardiff).

Polska - Belgia 0:1 (0:1)

Bramka: Michy Batshuayi (16.)

Polska: Wojciech Szczęsny - Mateusz Wieteska (84. Kamil Grosicki), Kamil Glik, Jakub Kiwior - Matty Cash, Sebastian Szymański (70. Mateusz Klich), Szymon Żurkowski, Piotr Zieliński (57. Karol Świderski), Karol Linetty (84. Jacek Góralski), Nicola Zalewski (57. Przemysław Frankowski) - Robert Lewandowski.



Belgia: Simon Mignolet - Leander Dendoncker, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen - Timothy Castagne, Youri Tielemans, Axel Witsel (46. Hans Vanaken), Thorgan Hazard (62. Thomas Foket) - Dries Mertens (80. Charles De Ketelaere), Michy Batshuayi (67. Lois Openda), Eden Hazard (67. Leonardo Trossard).