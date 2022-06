Za wysokie progi. Polacy odebrali bardzo surową lekcję od Belgów

31.05 | Walia z Garethem Bale'm trenowała we wtorek we Wrocławiu przed meczem z Polakami.

RELACJA NA ŻYWO Z MECZU BELGIA - POLSKA W EUROSPORT.PL

Belgia była zdecydowanym faworytem konfrontacji z Polską. To w końcu druga drużyna rankingu FIFA, a także brązowy medalista mistrzostw świata 2018. Czerwone Diabły mają wybitne pokolenie piłkarzy, choć nie zawsze potrafili sprostać oczekiwaniom w wielkich turniejach (podczas zeszłorocznego Euro odpadli w ćwierćfinale).

Przewaga Belgii od początku

Belgowie w pierwszej kolejce Ligi Narodów przegrali u siebie z Holandią aż 1:4 i w spotkaniu z Polską zamierzali powetować sobie tamtą bolesną porażkę. Biało-Czerwoni mogli przystępować do środowego meczu na większym luzie, wygrali bowiem na inaugurację z Walią 2:1.

Selekcjoner Czesław Michniewicz w Lidze Narodów zamierza przetestować w boju nowych piłkarzy. Tak też zrobił w Brukseli, gdzie postawił w pierwszym składzie na grającego po raz drugi w kadrze bramkarza Bartłomieja Drągowskiego, a także młodych: Roberta Gumnego, Jakuba Kamińskiego, Szymona Żurkowskiego i Sebastiana Szymańskiego. Jedynym napastnikiem był rozgrywający 131. mecz w kadrze Robert Lewandowski.

Źródło: Newspix Podstawowy skład Polski w wyjazdowym meczu z Belgią w Lidze Narodów

W reprezentacji Belgii zabrakło Romelu Lukaku i Thibauta Courtois, ale poza nimi zobaczyliśmy wszystkie gwiazdy z Kevinem De Bruyne na czele. Pomocnik Manchesteru City już na samym początku spotkania posłał dwa genialne podania, po których było groźnie pod naszą bramką. Za drugim razem piłka w polu karnym trafiła do Michy'ego Batshuayia, a ten trafił w słupek. Dobitka Edena Hazarda była niecelna, choć on sam nie wiedział, jak mógł nie trafić w tak dogodnej sytuacji.

Gol Lewandowskiego

Bajeczna akcja zakończona golem. Lewandowski z Szymańskim zachwycili w Brukseli Początek meczu z... czytaj dalej » Gospodarze byli kreatywni, napierali, a Polacy starali się skutecznie bronić i kontratakować. W ataku nie za wiele mogli jednak wskórać, tym bardziej że cały czas musieli być czujni w tyłach. W 16. minucie De Bruyne podał między dwoma liniami naszej defensywy do Batshuayia, ale tym razem jego uderzenie świetnie obronił Drągowski.

Z czasem Polacy zaczęli grać pewniej. W 22. minucie przeprowadzili szybką, składną akcję, ale Kamiński nie zamknął wszystkiego strzałem. To było pierwsze ostrzeżenie dla Belgów.

Druga szansa Polaków została już zamieniona na gola. W 28. minucie Tymoteusz Puchacz wyrzucił piłkę z autu do Piotra Zielińskiego. Pomocnik Napoli ruszył do przodu, minął dwóch rywali i podał do Szymańskiego. 23-letni skrzydłowy popisał się świetnym podaniem do Lewandowskiego, kapitan naszej kadry dobrze przyjął i lewą nogą skierował piłkę do bramki, obok bezradnego golkipera. Konsternacja na stadionie Króla Baudoina I. To był 76. gol "Lewego" w narodowej reprezentacji.

Źródło: Newspix Robert Lewandowski strzelił gola w meczu Belgia - Polska

Miejscowi potrzebowali trochę czasu, nim otrząsnęli się po tym ciosie. Z minuty na minutę znowu jednak zaczęli stwarzać sobie bardzo groźne okazje. Niestety jedną z nich zamienili na gola, kiedy Axel Witsel pokonał Drągowskiego kapitalnym strzałem zza linii pola karnego.

Belgowie strzelają gola za golem

W pierwszych minutach po zmianie stron aktywniejsi byli Polacy. Biało-Czerwoni stworzyli kilka ciekawych, kombinacyjnych akcji. Na bramkę rywali szarżował Lewandowski, ale obrońcy radzili sobie z tymi zapędami.

Belgowie nie pozwolili jednak o sobie zapomnieć. W 56. minucie Drągowski uwijał się jak w ukropie, kiedy świetnie bronił kolejne groźne strzały Leandera Dendonckera i Hazarda. W kolejnej akcji niewiele pomylił się Yannick Carrasco. W 59. minucie Czerwone Diabły w końcu dopięły swego. Najpierw gospodarze odebrali piłkę w środku pola Lewandowskiemu, poszła błyskawiczna kontra, Hazard podał do De Bruyne, a ten z zimną krwią wykorzystał sytuację sam na sam z Drągowskim.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski bacznie pilnowany przez Belgów

Po drugim trafieniu gospodarze grali z jeszcze większą swobodą, a nasza obrona nadal była w opałach. Na obraz gry wpłynęły też zmiany w obu zespołach. W 73. minucie ponownie straciliśmy piłkę w środku pola. Tym razem De Bruyne podał do Batshuayia, a ten przedłużył do Leandro Trossarda. 27-latek w biegu posadził zwodem na murawie Jana Bednarka i strzelił nam trzeciego gola.

Ten sam zawodnik trafił także na 4:1, tym razem po kapitalnym uderzeniu z dystansu w samo okienko. Zza linii pola karnego podwyższył równie pięknym strzałem Dendoncker. Na 6:1 przed końcem meczu wynik ustalił Lois Openda. Strasznie zbili nas Belgowie w drugiej połowie.

W drugim spotkaniu polskiej grupy Holandia pokonała na wyjeździe Walię 2:1. To właśnie z Oranje podopieczni trenera Michniewicza zagrają w najbliższą sobotę w Rotterdamie. We wtorek zmierzymy się ponownie z Belgią, ale tym razem w Warszawie.

Belgia - Polska 6:1 (1:1)

Bramki: Witsel (42), De Bruyne (59), Trossard (73, 80), Dendoncker (83), Openda (93) - Lewandowski (28)



Belgia: Simon Mignolet - Leander Dendoncker, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen - Timothy Castagne, Youri Tielemans, Axel Witsel (84, Wout Faes), Yannick Carrasco (84, Thorgan Hazard) - Kevin De Bruyne (75, Charles De Ketelaere), Michy Batshuayi (84, Lois Openda), Eden Hazard (66, Leandro Trossard).



Polska: Bartłomiej Drągowski - Robert Gumny, Kamil Glik, Jan Bednarek, Tymoteusz Puchacz (46, Bartosz Bereszyński) - Jakub Kamiński (81, Nicola Zalewski), Szymon Żurkowski, Grzegorz Krychowiak (46, Damian Szymański), Piotr Zieliński, Sebastian Szymański (67, Matty Cash) - Robert Lewandowski (69, Adam Buksa).