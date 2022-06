Polska - Belgia w Lidze Narodów (RELACJA)

Ależ huknął pod poprzeczkę Świderski, ale bramkarz jakoś to wyciągnął. To była ładna akcja Polaków.

45 minuta

Doskonałe rozegranie Polaków po prawej stronie. Cash podał do Lewandowskiego, ten dośrodkował do Zalewskiego, a młody piłkarz Romy minimalnie przestrzelił. Ależ to była okazja do wyrównania! Wielka szkoda.