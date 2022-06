Szczęsny żałuje straconych szans. "Szkoda, że jedna nie wpadła"

01.06 | Reprezentacja Polski trenowała na stadionie Śląska we Wrocławiu przed meczem z Walią w Lidze Narodów.

31.05 | Walia z Garethem Bale'm trenowała we wtorek we Wrocławiu przed meczem z Polakami.

Reprezentacja Walii trenowała we Wrocławiu

Reprezentacja Walii trenowała we Wrocławiu

06.06 | Tymoteusz Puchacz był krytykowany za dośrodkowania po meczu Polska - Walia. Na konferencji prasowej powiedział, co o tym myśli.

07.06.22 | Trener reprezentacji Polski w piłce nożnej Czesław Michniewicz zapowiedział, że jego drużyna w środowym, wyjazdowym meczu z Belgią w Lidze Narodów nie zamierza tylko się bronić. - Liczymy, że jak będziemy wywierać presję na przeciwnika, to wtedy błędy się pojawią - zapowiedział selekcjoner.

Krychowiak: na dzisiaj muszę wrócić do Rosji

Krychowiak: na dzisiaj muszę wrócić do Rosji

Z dość niewygodnym pytaniem musiał zmierzyć po wygranym aż 6:1 meczu z Polską piłkarz gospodarzy Eden Hazard. Jeden z dziennikarzy poprosił go, aby ocenił szansę Biało-Czerwonych w najbliższym spotkaniu z Holandią. Przypomnijmy, Belgowie przegrali kilka dni temu z tą reprezentacją aż 1:4.

09.06 | Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN mówił o podróży Polaków z Brukseli do Rotterdamu.

Kwiatkowski o podróży Polaków do Rotterdamu

Kwiatkowski o podróży Polaków do Rotterdamu

13.06 | Czesław Michniewicz powiedział na konferencji prasowej Wojciechowi Szczęsnemu, że może być spokojny o wyjazd na mistrzostwa świata do Kataru.

Michniewicz do Szczęsnego o kadrze na MŚ: Wojtek, ty jedziesz

Michniewicz do Szczęsnego o kadrze na MŚ: Wojtek, ty jedziesz

RELACJA NA ŻYWO Z MECZU POLSKA - BELGIA W EUROSPORT.PL

Biało-Czerwoni po czterech kolejkach w grupie 4 dywizji A mają cztery punkty na koncie i zajmują trzecie miejsce w tabeli. Z Belgami przegrali już po raz drugi. Pięć dni temu ulegli w Brukseli aż 1:6. Na pewno pamiętali o tamtej klęsce.

Szczęsny o meczu z Belgią

Belgia znów okazała się za mocna. Oceny Polaków po meczu w Warszawie Polska już po raz... czytaj dalej » - Wiadomo było, że my szukaliśmy swoich okazji z kontry - powiedział Szczęsny przed kamerami TVP Sport. - Nie chcieliśmy się otwierać, bo kiedy tylko tak się działo i traciliśmy piłki w ataku pozycyjnym, to były duże przestrzenie między formacją obronną, a pomocą. Oni tam mieli zawsze Hazarda w środku i napastnika, który wychodził do piłki. Tam było dużo miejsca i za bardzo byliśmy otwarci, więc musieliśmy być troszkę zamknięci, żeby ograniczyć ich sytuacje strzeleckie i próbować naszych szans z kontry. Mieliśmy swoje okazje i szkoda, że jedna z nich nie wpadła - analizował bramkarz Juventusu.

Szczęsny przez ponad miesiąc nie grał w meczu o stawkę. Wrócił jednak do bramki i interweniował bardzo pewnie.

- Inaczej to wygląda, kiedy ponad miesiąc nie grało się oficjalnego meczu. Zaczyna się trochę bezpiecznie i po to, żeby potem wejść w mecz, potrzeba czasu. W drugiej połowie czułem się bardzo dobrze, nawet parę razy podjąłem jakieś tam ryzyko na przedpolu. Mecz jednak przegrany, także nie jestem zbyt zadowolony - skwitował.

Źródło: Getty Images Wojciech Szczęsny zagrał dobry mecz

Szczęsny dobrze ocenił swoją współpracą z kolegami z obrony, choć część naszych defensorów było bardzo niedoświadczonych.

- Kiwior grał drugi mecz w reprezentacji, a Wieteska pierwszy - przypomniał golkiper. - I grali z jajem! Byliśmy blisko siebie, też po to, żeby sobie pomagać. Zostawić za dużo przestrzeni i grać w akcjach jeden na jeden, z takimi zawodnikami jak Hazard, to jest szybka droga do klęski. Byliśmy blisko siebie, asekurowaliśmy się dobrze i ta gra obrońców też wyglądała dobrze - zakończył Szczęsny.

Polska - Belgia 0:1 (0:1)



Bramka: Michy Batshuayi (16)



Polska: Wojciech Szczęsny - Mateusz Wieteska (84. Kamil Grosicki), Kamil Glik, Jakub Kiwior - Matty Cash, Sebastian Szymański (70. Mateusz Klich), Szymon Żurkowski, Piotr Zieliński (57. Karol Świderski), Karol Linetty (84. Jacek Góralski), Nicola Zalewski (57. Przemysław Frankowski) - Robert Lewandowski.



Belgia: Simon Mignolet - Leander Dendoncker, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen - Timothy Castagne, Youri Tielemans, Axel Witsel (46. Hans Vanaken), Thorgan Hazard (62. Thomas Foket) - Dries Mertens (80. Charles De Ketelaere), Michy Batshuayi (67. Lois Openda), Eden Hazard (67. Leonardo Trossard).