Michniewicz ma problem. Filar obrony wypadł przed meczem z Belgią

01.06 | Reprezentacja Polski trenowała na stadionie Śląska we Wrocławiu przed meczem z Walią w Lidze Narodów.

31.05 | Walia z Garethem Bale'm trenowała we wtorek we Wrocławiu przed meczem z Polakami.

06.06 | Tymoteusz Puchacz był krytykowany za dośrodkowania po meczu Polska - Walia. Na konferencji prasowej powiedział, co o tym myśli.

07.06.22 | Trener reprezentacji Polski w piłce nożnej Czesław Michniewicz zapowiedział, że jego drużyna w środowym, wyjazdowym meczu z Belgią w Lidze Narodów nie zamierza tylko się bronić. - Liczymy, że jak będziemy wywierać presję na przeciwnika, to wtedy błędy się pojawią - zapowiedział selekcjoner.

Z dość niewygodnym pytaniem musiał zmierzyć po wygranym aż 6:1 meczu z Polską piłkarz gospodarzy Eden Hazard. Jeden z dziennikarzy poprosił go, aby ocenił szansę Biało-Czerwonych w najbliższym spotkaniu z Holandią. Przypomnijmy, Belgowie przegrali kilka dni temu z tą reprezentacją aż 1:4.

09.06 | Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN mówił o podróży Polaków z Brukseli do Rotterdamu.

13.06 | Czesław Michniewicz powiedział na konferencji prasowej Wojciechowi Szczęsnemu, że może być spokojny o wyjazd na mistrzostwa świata do Kataru.

Selekcjoner Czesław Michniewicz od początku trwającego zgrupowania nie ukrywał, że - obok walki o utrzymanie w najwyższej Dywizji LN - służy mu ono do testowania kolejnych piłkarzy i ustawień. Reprezentacja galowy strój miała założyć dopiero na mecz z Belgią, ale wiadomo już, że tak do końca nie będzie.

W oficjalnej kadrze na mecz, który we wtorkowy poranek opublikował portal Łączy nas Piłka, brakuje podstawowego środkowego obrońcy, Jana Bednarka.

Nieoficjalnym powodem absencji jest kontuzja.



KADRA MECZOWA



Znamy 23-osobową kadrę na dzisiejsze spotkanie Ligi Narodów z Belgią! #POLBELpic.twitter.com/W5a6jeFthW — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 14, 2022

Polska - Belgia w Lidze Narodów 2022: kiedy i o której godzinie mecz?

Spotkanie Polska - Polska grupie 4. dywizji A odbędzie się już we wtorek (14 czerwca) na Stadionie Narodowym w Warszawie. Dla obu drużyn będzie to pierwszy rewanżowy mecz w tej edycji Ligi Narodów i pierwszy rozegrany na tym obiekcie pod wodzą Michniewicza. Bośniacki sędzia Irfan Peljto da sygnał do rozpoczęcia meczu o godzinie 20.45. Relacja na żywo w serwisie eurosport.pl.

Na następne spotkania Polaków (dwa) kibice będą musieli poczekać do września. Wówczas nasz zespół zagra u siebie z Holandią i na wyjeździe z Walią.

Liga Narodów 2022 - Grupa 4 Miejsce Drużyna Liczba meczów Punkty Zwycięstwa Remisy Porażki Bilans bramek

1. Holandia 3 7 2 1 0 8:4 2. Belgia 3 4 1 1 1 8:6 3. Polska 3 4 1 1 1 5:9 4. Walia 3 1

0

1 2 3:5

Liga Narodów jest dla wybrańców Michniewicza pierwszym etapem przygotowań do listopadowego mundialu. W Katarze Polacy zagrają w grupie z Meksykiem, Arabią Saudyjską i Argentyną.