Michniewicz zdradził pierwsze powołanie na mundial. "Ty jedziesz na pewno"

01.06 | Reprezentacja Polski trenowała na stadionie Śląska we Wrocławiu przed meczem z Walią w Lidze Narodów.

31.05 | Walia z Garethem Bale'm trenowała we wtorek we Wrocławiu przed meczem z Polakami.

Reprezentacja Walii trenowała we Wrocławiu

Reprezentacja Walii trenowała we Wrocławiu

06.06 | Tymoteusz Puchacz był krytykowany za dośrodkowania po meczu Polska - Walia. Na konferencji prasowej powiedział, co o tym myśli.

07.06.22 | Trener reprezentacji Polski w piłce nożnej Czesław Michniewicz zapowiedział, że jego drużyna w środowym, wyjazdowym meczu z Belgią w Lidze Narodów nie zamierza tylko się bronić. - Liczymy, że jak będziemy wywierać presję na przeciwnika, to wtedy błędy się pojawią - zapowiedział selekcjoner.

Krychowiak: na dzisiaj muszę wrócić do Rosji

Krychowiak: na dzisiaj muszę wrócić do Rosji

Z dość niewygodnym pytaniem musiał zmierzyć po wygranym aż 6:1 meczu z Polską piłkarz gospodarzy Eden Hazard. Jeden z dziennikarzy poprosił go, aby ocenił szansę Biało-Czerwonych w najbliższym spotkaniu z Holandią. Przypomnijmy, Belgowie przegrali kilka dni temu z tą reprezentacją aż 1:4.

09.06 | Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN mówił o podróży Polaków z Brukseli do Rotterdamu.

Kwiatkowski o podróży Polaków do Rotterdamu

Kwiatkowski o podróży Polaków do Rotterdamu

13.06 | Czesław Michniewicz powiedział na konferencji prasowej Wojciechowi Szczęsnemu, że może być spokojny o wyjazd na mistrzostwa świata do Kataru.

Michniewicz do Szczęsnego o kadrze na MŚ: Wojtek, ty jedziesz

Michniewicz do Szczęsnego o kadrze na MŚ: Wojtek, ty jedziesz

Lewandowski i Beenhakker znów obok siebie. Symboliczne zdjęcie Jedna z... czytaj dalej » Przed Polakami ostatni czerwcowy sprawdzian w Lidze Narodów. Być może najważniejszy, bo Michniewicz od początku zgrupowania zapowiadał, że to właśnie w meczu na Stadionie Narodowym będzie chciał sprawdzić absolutnie najsilniejszy na dziś możliwy skład.

Wtorkowe spotkanie będzie też okazją do rewanżu na Belgach, którzy w minioną środę rozbili Polaków w Brukseli aż 6:1.

W poniedziałkowej konferencji udział wzięli Michniewicz i Szczęsny, który przeciwko Czerwonym Diabłom zagra od pierwszej minuty.

POLSKA - BELGIA W LIDZE NARODÓW: O KTÓREJ GODZINIE MECZ?

Podrażniona duma Polaków

- W tym meczu w Brukseli duma została podrażniona i jest duża chęć rewanżu. Na pewno mocnych stron mają dużo więcej niż słabych, więc nie ma sensu ich wymieniać. Z naszym pomysłem na grę i konsekwencją na pewno będzie lepiej niż wtedy - stwierdził Szczęsny.

Oglądasz Wideo: tvn24 Szczęsny i Michniewicz przed rewanżem z Belgią: duma została podrażniona

Michniewicz już na początku zmierzył się z pytaniem o skład, jaki pośle we wtorek na boisko. Tym razem konkretów nie było. - Skład ogłosimy jutro. Nastawienie jest pozytywne. Cieszymy się, że zagramy w Polsce i zakończymy ten długi okres. Chcemy osiągnąć dobry wynik, ale nie myślimy już o tym, co się wydarzyło. Drużyna rodzi się, kiedy zapłacze wspólnie w szatni, jak po meczu w Belgii. Takie porażki zostawiają ślad, ale na tym da się budować. - podkreślił. - Porażka gorsza niż śmierć, bo trzeba się po niej obudzić, ale nam się udało obudzić - mówił obrazowo selekcjoner.

Wiceszef MSZ o Rybusie i pozostaniu w Rosji. "Chodzi o duże, krwawe pieniądze" Wiceszef MSZ... czytaj dalej » - Mamy plan na ten mecz w szczegółach. Jeśli chodzi o pozycję, gdzie się zastanawiamy, to jest jedna-dwie pozycje. Reszta ustalona. Więcej powiemy jutro, bo nie chcemy za dużo zdradzać, musimy poszukać elementu zaskoczenia - dodał.

Kadra wciąż otwarta

Michniewiecz podkreślił też, że fakt, że obrońcy Marcin Kamiński, Kamil Pestka i Mateusz Wieteska nie zagrali podczas tego zgrupowania nie oznacza, że stracili szansę wyjazdu na mundial. - Jeśli jesienią będą grali regularnie w klubach, to mają szanse. Inni też mają jeszcze szanse, patrzymy na Pawła Dawidowicza czy Bartosza Salamona. Kadra nie jest zamknięta. Nie ma pewniaków, poza kilkoma. Tu nikt się nie podda, każdy ma marzenia i ja przed nikim drogi nie zamykam - powiedział, puszczając oko do Szczęsnego i dodając: - Wojtek, ty jedziesz na pewno.

Oglądasz Wideo: tvn24 Michniewicz do Szczęsnego o kadrze na MŚ: Wojtek, ty jedziesz

Sam bramkarz Juventusu został poproszony o ocenę postawy swoich kolegów w pierwszych meczach Ligi Narodów. - Bartek Drągowski zagrał w Belgii bardzo dobry mecz i nie zasłużył na sześć goli. Wszyscy bramkarze zagrali bardzo dobrze. Jest rywalizacja sportowa i przyjacielska, a to pomaga się rozwijać - podkreślił.

Michniewicz kilkukrotnie dopytywany był o sprawę Macieja Rybusa, który podpisał właśnie kontrakt ze Spartakiem Moskwa i będzie kontynuował karierę w Rosji. Selekcjoner wyraźnie nie chciał poruszać tego tematu. - Chcę się skupić na tym, co nas czeka. To nie czas i nie miejsce na tę rozmowę. Sprawa będzie się ciągnęła, wrócimy do tego - podkreślił.

Na pytanie, czego należy obawiać się ze strony Belgów, odparł: Na pewno tempa, w jakim oni grają. To, że Belgowie wystąpią bez kilku czołowych piłkarzy, niewiele zmienia, jeśli chodzi na przykład o ich ustawienie w meczu.

Oglądasz Wideo: tvn24 Michniewicz o sytuacji Rybusa i szerokiej kadrze powołanej na zgrupowanie

Liga Narodów: sytuacja w tabeli

Po trzech kolejkach Ligi Narodów w grupie 4 dywizji A prowadzi z dorobkiem siedmiu punktów Holandia, która na wyjeździe wygrała z Belgią 4:1 i Walią 2:1, a w sobotę zremisowała u siebie z Polską 2:2.



Drugie i trzecie miejsce zajmują Belgia i Polska - po cztery punkty.