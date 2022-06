Oceniamy Polaków po laniu od Belgii. Zmiany tym razem nie pomogły

31.05 | Walia z Garethem Bale'm trenowała we wtorek we Wrocławiu przed meczem z Polakami.

Selekcjoner Czesław Michniewicz dokonał aż pięciu zmian w podstawowym składzie w porównaniu do inauguracyjnego meczu LN z Walią (2:1). Szansę gry od pierwszych minut dostali tym razem: Bartłomiej Drągowski, Robert Gumny, Jakub Kamiński, Szymon Żurkowski i Sebastian Szymański, którzy dołączyli do bardziej doświadczonych reprezentantów. Do przerwy remisowaliśmy 1:1, ale po zmianach w drugiej połowie gra Polaków zupełnie się posypała.

Bartłomiej Drągowski – 3,5. Trudno było oczekiwać wiele więcej od bramkarza rozgrywającego dopiero swój drugi mecz w narodowych barwach i to w konfrontacji z drugą drużyną rankingu FIFA. Przy dwóch pierwszych straconych golach miał niewiele do powiedzenia i dopiero, gdy Belgowie wyszli już na prowadzenie, spisywał się nieco mniej pewnie. Wielokrotnie ratował za to Biało-Czerwonych zepchniętych do głębokiej defensywy, kiedy losy spotkania były jeszcze sprawą otwartą. Trudno jednak o wyższą ocenę, skoro sześć razy musiał wyciągać piłkę z siatki.

Robert Gumny – 3. Kolejny gracz z bardzo skromnym doświadczeniem w reprezentacji narodowej, który został wystawiony na trudną próbę. Belgowie niemal przez całe spotkanie nacierali skrzydłami, bardzo często jego stroną, ale Gumny kilkukrotnie dobrze ich zablokował. Miał też nerwowe zagrania, ale z każdą kolejną szansą powinien prezentować się coraz pewniej.

Kamil Glik – 3. Bronił ofiarnie, nie oszczędzał zdrowia. Tego dnia rywale byli jednak zbyt silni, by charakterystyczne cechy, z których znamy Glika, wystarczyły do zatrzymania przeciwników tej klasy. Być może ocena powinna być niższa, biorąc pod uwagę rozmiary porażki, ale doświadczony obrońca nie był jej przyczyną.

Jan Bednarek – 2,5. W pierwszych minutach niemiłosiernie ogrywany przez Batshuayia. Wydawało się, że napastnik ten jest dla niego zwyczajnie zbyt dynamiczny i szybki. W dalszych fragmentach obrońca Southampton zrewanżował mu się jednak dobrymi interwencjami. W drugiej odsłonie gra Polaków załamała się jednak i trudno za to obwiniać pojedynczych zawodników.

Tymoteusz Puchacz – 3,5. Zmieniony po pierwszej połowie, gdy Polacy remisowali jeszcze z gospodarzami 1:1. Do przerwy z pewnością nie zawodził. Bardziej odpowiedzialny niż to często bywało w obronie, świetna otwierająca piłka zagrana na skrzydle. Oczywiście było i kilka niecelnych dośrodkowań, ale Puchacz w przekroju pierwszej odsłony pokazał się z dobrej strony.

Jakub Kamiński – 2,5. Bohater meczu z Walią tym razem dostał szansę od pierwszej minuty i był to dla niego zupełnie inny mecz. Miał wiele zadań defensywnych, musiał asekurować Gumnego i trudno było mu pokazać pełnię możliwości po atakowanej stronie boiska. Ma potencjał na dużo lepsze występy w narodowych barwach, a środowe doświadczenie powinno zaprocentować w przyszłości.

Szymon Żurkowski – 3. Udowodnił, że potrafi zyskiwać teren z piłką przy nodze. Dopóki rywale nie odjechali nam w ostatnich 30 minutach, był jasnym punktem w środku pola. Potem niestety posypała się gra całego zespołu.

Grzegorz Krychowiak – 3. Agresywny w przerywaniu akcji rywali, czego efektem była szybko złapana żółta kartka. Jedna fatalna strata na kontrę dla rywali. W ofensywie pokazał kilka niezłych dalekich podań. Zmieniony po pierwszej części spotkania.

Piotr Zieliński – 3,5. Wyróżniał się w polskiej reprezentacji pod względem możliwości technicznych. Potrafił ośmieszać silnych rywali zaskakującymi zagraniami i zaliczył asystę drugiego stopnia przy trafieniu Lewandowskiego.

Sebastian Szymański – 3,5. W początkowych fragmentach meczu za rzadko pojawiał się przy piłce, a że ma duże możliwości udowodnił przy zdobytej bramce. Wspaniale odegrał bez przyjęcia do Lewandowskiego. Potwierdził, że warto dawać mu więcej szans.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski bacznie pilnowany przez Belgów

Robert Lewandowski – 3,5. Początkowo bardzo osamotniony w ofensywie. Wściekał się na kolegów, gdy ci zagrywali do niego długie piłki i musiał mierzyć się z kilkoma rywalami. Potem Zaliczył pięknego gola dającego prowadzenie 1:0, ale i zaliczył stratę w środku pola, po której przegrywaliśmy 1:2. Belgowie radzili sobie z jego indywidualnymi akcjami.

Rezerwowi:

Bartosz Bereszyński – 2. Wszedł od początku drugiej połowy za Puchacza na lewą stronę defensywy. Choć zaliczył kilka udanych interwencji w obronie, to w ostatnich 30 minutach rywale z łatwością przedzierali się jego stroną.

Damian Szymański – 2. Zmienił Krychowiaka po przerwie. Skupiony na zabezpieczaniu tyłów i do pewnego momentu wywiązywał się z tej roli całkiem nieźle. Jednak, gdy gospodarze najmocniej nacisnęli, był pogubiony, tak jak koledzy z zespołu.

Matty Cash – 2. Kolejna zmiana, która nieszczególnie wyszła Polakom na dobre w tym meczu. Pojawienie się świeżych zawodników w drugiej połowie zamiast pomóc Biało-Czerwonym, skutkowało kolejnymi straconymi golami.

Adam Buksa – 2. Rosły napastnik dostał ponad 20 minut od selekcjonera, ale nie spisał się najlepiej. Miał swoje szanse, by zmniejszyć rozmiary porażki, ale ich nie wykorzystał.

Nicola Zalewski – grał zbyt krótko.

Belgia - Polska 6:1 (1:1)

Bramki: Witsel (42), De Bruyne (59), Trossard (73, 80), Dendoncker (83), Openda (93) - Lewandowski (28)



Belgia: Simon Mignolet - Leander Dendoncker, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen - Timothy Castagne, Youri Tielemans, Axel Witsel (84, Wout Faes), Yannick Carrasco (84, Thorgan Hazard) - Kevin De Bruyne (75, Charles De Ketelaere), Michy Batshuayi (84, Lois Openda), Eden Hazard (66, Leandro Trossard).



Polska: Bartłomiej Drągowski - Robert Gumny, Kamil Glik, Jan Bednarek, Tymoteusz Puchacz (46, Bartosz Bereszyński) - Jakub Kamiński (81, Nicola Zalewski), Szymon Żurkowski, Grzegorz Krychowiak (46, Damian Szymański), Piotr Zieliński, Sebastian Szymański (67, Matty Cash) - Robert Lewandowski (69, Adam Buksa).