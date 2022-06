Polska - Belgia. Przewidywane składy na mecz Ligi Narodów w Warszawie

01.06 | Reprezentacja Polski trenowała na stadionie Śląska we Wrocławiu przed meczem z Walią w Lidze Narodów.

31.05 | Walia z Garethem Bale'm trenowała we wtorek we Wrocławiu przed meczem z Polakami.

Reprezentacja Walii trenowała we Wrocławiu

06.06 | Tymoteusz Puchacz był krytykowany za dośrodkowania po meczu Polska - Walia. Na konferencji prasowej powiedział, co o tym myśli.

07.06.22 | Trener reprezentacji Polski w piłce nożnej Czesław Michniewicz zapowiedział, że jego drużyna w środowym, wyjazdowym meczu z Belgią w Lidze Narodów nie zamierza tylko się bronić. - Liczymy, że jak będziemy wywierać presję na przeciwnika, to wtedy błędy się pojawią - zapowiedział selekcjoner.

Krychowiak: na dzisiaj muszę wrócić do Rosji

Z dość niewygodnym pytaniem musiał zmierzyć po wygranym aż 6:1 meczu z Polską piłkarz gospodarzy Eden Hazard. Jeden z dziennikarzy poprosił go, aby ocenił szansę Biało-Czerwonych w najbliższym spotkaniu z Holandią. Przypomnijmy, Belgowie przegrali kilka dni temu z tą reprezentacją aż 1:4.

09.06 | Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN mówił o podróży Polaków z Brukseli do Rotterdamu.

Kwiatkowski o podróży Polaków do Rotterdamu

13.06 | Czesław Michniewicz powiedział na konferencji prasowej Wojciechowi Szczęsnemu, że może być spokojny o wyjazd na mistrzostwa świata do Kataru.

Michniewicz do Szczęsnego o kadrze na MŚ: Wojtek, ty jedziesz

Biało-Czerwoni rozegrali do tej pory trzy mecze w Lidze Narodów. Na inaugurację pokonali we Wrocławiu Walię 2:1, później przegrali na wyjeździe z Belgią 1:6, a 11 czerwca zremisowali z Holandią w Rotterdamie 2:2. Zdziesiątkowana Belgia przed meczem w Warszawie Osłabiona Belgia... czytaj dalej »

We wtorek reprezentacja Polski zmierzy się w Warszawie w rewanżowym starciu z Belgią.

Tylko Szczęsny pewny występu z Belgią

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami Polacy mają zagrać w najmocniejszym możliwym zestawieniu, choć selekcjoner, podobnie jak było to w przypadku poprzednich spotkań, nie chciał w poniedziałek zdradzać szczegółów na temat składu na mecz 4. kolejki LN.

- Skład? Ogłosimy go jutro - przyznał Michniewicz.

Jedynym piłkarzem, który powinien być pewny występu w Warszawie, jest bramkarz Wojciech Szczęsny, co selekcjoner zakomunikował na samym początku czerwcowego zgrupowania.

Na poniedziałkowej konferencji prasowej trener potwierdził, że z Belgią z pewnością nie zagrają kontuzjowani Krystian Bielik oraz Adam Buksa, a kilku zawodników dodatkowo zmaga się drobnymi urazami. Konkretne nazwiska jednak nie padły.

We wtorek okazało się, że w 23-osoboym składzie na spotkanie zabrakło kontuzjowanego Jana Bednarka.



KADRA MECZOWA



Znamy 23-osobową kadrę na dzisiejsze spotkanie Ligi Narodów z Belgią! #POLBELpic.twitter.com/W5a6jeFthW — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 14, 2022





Belgia: długa lista nieobecnych

Belgowie mają ból głowy przed meczem.

Nie zagrają wyróżniający się w pierwszym meczu w Brukseli Kevin De Bruyne i Yannick Carrasco, ale także m.in. Romelu Lukaku, Dedryck Boyata i Thomas Meunier.

- To będzie okazja dla mniej doświadczonych graczy, by sprawdzili się w warunkach meczu o punkty, o stawkę, bo pozwoli im lepiej przygotować się do mundialu - zapowiedział selekcjoner reprezentacji Belgii Roberto Martinez.

Przewidywany skład reprezentacji Polski na mecz z Belgią:

Wojciech Szczęsny – Matty Cash, Jakub Kiwior, Kamil Glik, Bartosz Bereszyński – Szymon Żurkowski, Mateusz Klich – Przemysław Frankowski, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski – Robert Lewandowski

Mecz Polska - Belgia rozpocznie się we wtorek, 14 czerwca o 20.45. Relacja na żywo w serwisie eurosport.pl.