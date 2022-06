Lewandowski docenia klasę Belgów. "Zawsze wiedzieliśmy, w którym miejscu jesteśmy"

31.05 | Walia z Garethem Bale'm trenowała we wtorek we Wrocławiu przed meczem z Polakami.

Bardzo wysoka porażka może martwić kibiców Biało-Czerwonych. Czy wynik 1:6 faktycznie oddaje różnicę między Polską a Belgią?

- W dzisiejszym meczu tak - powiedział Lewandowski na antenie TVP Sport. - Czy ogólnie? Pewnie nie. Przede wszystkim dzisiaj zabrakło doskoku, skracania pola, wychodzenia na pozycję. Czasami byliśmy zbyt statyczni, nawet w obronie, jako cały zespół. W ofensywie później brakowało też często sił, żeby wyjść. Pomimo tego, że Belgowie naprawdę nie grali pressingiem, to czasami nie szukaliśmy rozwiązań, by utrzymać się przy piłce. Dzisiaj rywale wykorzystali każdy nasz błąd czy złe ustawienie taktyczne. Sił starczyło na około 60 minut, a później już ich zabrakło. Tych sytuacji było naprawdę dużo - martwił się kapitan polskiej kadry.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski i jego koledzy mają o czym myśleć

Lewandowski o meczu z Belgią

Do przerwy Polacy remisowali 1:1. Mimo przewagi rywali wówczas wydawało się, że można z Brukseli wywieźć choćby punkt. Druga połowa boleśnie zweryfikowała te plany.

- To kwestia sił i tego, że dużo nas to wszystko kosztowało pracy w obronie - ocenił Lewandowski. - Nawet ofensywni zawodnicy musieli się często wracać do defensywy. Patrząc na całokształt i klasę przeciwnika, z jakim walczyliśmy, to ciężko było później mieć te siły, nawet kiedy ma się piłkę przy wyjściu do przodu. (…) Mamy materiał do analizy. To było tak naprawdę dla nas spotkanie, które da nam dużo znaków zapytania, ale też lekcję, jak z takimi przeciwnikami lepiej się zachować - stwierdził.

Czy ten mecz pokazał Polakom miejsce w szeregu?

- My zawsze wiedzieliśmy, w którym miejscu jesteśmy - przyznał szczerze "Lewy". - Staraliśmy się dawać z siebie maksa i może nawet więcej, niż było możliwe. Ale dzisiaj Belgowie wykorzystywali każdą sytuację. Dużo ich stworzyli, szczególnie kiedy później weszli nowi zawodnicy na boisko, mający tę samą energią i klasę, co poprzednicy. To było widać.

Źródło: Newspix Robert Lewandowski strzelił gola w meczu Belgia - Polska

Miłym akcentem spotkania był 76. gol Lewandowskiego w kadrze.

- Zawsze powtarzałem, że jak więcej zaatakujemy, to i w obronie czujemy się pewniej. To było widać w pierwszej połowie. Czasami stwarzaliśmy sytuacje, próbowaliśmy rozegrać i Belgowie się przez to gubili. Tej pewności siebie dzisiaj minimalnie zabrakło. Takie detale później decydują. Staraliśmy się, ale dziś sił wystarczyło na 60 minut.

Lewandowski został zmieniony w 69. minucie gry. - Wątpię, bym w każdym meczu grał po 90 minut. Jest koniec sezonu i trzeba na to brać poprawkę - zakończył kapitan Polaków.

Belgia - Polska 6:1 (1:1)

Bramki: Witsel (42), De Bruyne (59), Trossard (73, 80), Dendoncker (83), Openda (93) - Lewandowski (28)



Belgia: Simon Mignolet - Leander Dendoncker, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen - Timothy Castagne, Youri Tielemans, Axel Witsel (84, Wout Faes), Yannick Carrasco (84, Thorgan Hazard) - Kevin De Bruyne (75, Charles De Ketelaere), Michy Batshuayi (84, Lois Openda), Eden Hazard (66, Leandro Trossard).



Polska: Bartłomiej Drągowski - Robert Gumny, Kamil Glik, Jan Bednarek, Tymoteusz Puchacz (46, Bartosz Bereszyński) - Jakub Kamiński (81, Nicola Zalewski), Szymon Żurkowski, Grzegorz Krychowiak (46, Damian Szymański), Piotr Zieliński, Sebastian Szymański (67, Matty Cash) - Robert Lewandowski (69, Adam Buksa).