Zdziesiątkowana Belgia przed meczem w Warszawie

Informację podano na oficjalnym koncie belgijskiego zespołu na Twitterze. W drużynie, która w ostatnią środę nie dała najmniejszych szans Biało-Czerwonym w Brukseli (6:1), nie wystąpią też Yannick Carrasco i Thomas Meunier.



UPDATE: after @DeBruyneKev, @CarrascoY21 and @ThomMills, also Dedryck Boyata, Amadou Onana and Romelu Lukaku left the camp. — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 12, 2022

Po trzech kolejkach Ligi Narodów w grupie 4 dywizji A prowadzi z dorobkiem siedmiu punktów Holandia, która na wyjeździe wygrała z Belgią 4:1 i Walią 2:1, a w sobotę zremisowała u siebie z Polską 2:2.

Drugie i trzecie miejsce zajmują Belgia i Polska - po cztery punkty.

Wtorkowe mecze Polska - Belgia oraz Holandia - Walia zakończą czerwcową część rywalizacji w tej grupie Ligi Narodów.

Spotkania Polska - Belgia odbędzie się we wtorek 14 czerwca o godz. 20.45 na PGE Narodowym w Warszawie.

Liga Narodów 2022 - Grupa 4 Miejsce Drużyna Liczba meczów Punkty Zwycięstwa Remisy Porażki Bilans bramek

1. Holandia 3 7 2 1 0 8:4 2. Belgia 3 4 1 1 1 8:6 3. Polska 3 4 1 1 1 5:9 4. Walia 3 1

0

1 2 3:5

