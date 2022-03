"Całe życie przeleciało mi przed oczami". Łzy i pełnia szczęścia selekcjonera Polaków

POLSKA - SZWECJA. WYNIK I RELACJA NA ŻYWO W EUROSPORT.PL>>>

W Chorzowie Biało-Czerwoni kolejny raz w ostatnich latach zagrali mecz o wszystko. I podołali. Wygrali ze Szwecją 2:0. Duża w tym zasługa Michniewicza, który krótko po objęciu kadry był w stanie przygotować ją do walki z trudnym rywalem.

Michniewicz: udało się w krótkim czasie złapać kontakt z drużyną

Tuż po ostatnim gwizdku, ze łzami w oczach, ukląkł i ucałował murawę Stadionu Śląskiego.

"Czesiu, Czesiu, Czesiu!" Zobacz, jak Polacy świętowali w szatni Wielki mecz za... czytaj dalej » - To był wyjątkowy moment, bo przed oczami przeleciało mi całe życie. Jestem w miejscu, gdzie cała Polska czekała na sukces. Przeleciały stopklatki, wszystkie wzloty i upadki. Nie dołączyłem początkowo do radości zespołu, bo chciałem zobaczyć ją z boku - mówił na pomeczowej konferencji.

Michniewicz został również zapytany, czy ten mecz będzie mitem założycielskim jego kadry tak, jak zwycięstwo z Niemcami w 2014 było takim dla drużyny Adama Nawałki.

- To odległa perspektywa. Jest jeszcze Liga Narodów. Chciałbym, żeby tak było. Pamiętam mecz z Niemcami za Nawałki. Grali fantastycznie, dziś też mecz tak wyglądał z mojej perspektywy. Udało się w krótkim czasie złapać świetny kontakt z zespołem. Chciałbym, żeby to był fundament, ale nie wiem jeszcze do czego - stwierdził.

Selekcjoner kilkukrotnie też wspomniał o swojej wielkiej wdzięczności w stosunku do prezesa PZPN Cezarego Kuleszy, który dał mu szansę poprowadzić kadrę. - Bez niego by mnie tu nie było, poszedł pod prąd - mówił.

Odniósł się także do wielkiego hartu ducha, którym wykazał się Kamil Glik, od początku meczu grając z kontuzją. - Kamil miał delikatny uraz. Większość piłkarzy w jego sytuacji, by nawet nie wyszła na rozgrzewkę. Po niej mówił mi, żeby być w gotowości, żebyśmy mieli gotowego gracza do zmiany. Ale jak to Kamil, jak noga nie zostanie urwana, to będzie grał. Nagroda w postaci zwycięstwa osłodzi ból - stwierdził.

- Kiedy padła bramka na 2:0, zacząłem rozmowę z Hubertem Małowiejskim, że to najważniejszy moment meczu, że przez pięć minut nie możemy stracić gola. Cieszyłem się, że zespół zareagował tak, że szukał kolejnego gola. Okazje mieliśmy po stałych fragmentach, między innymi Robert Lewandowski i Jan Bednarek - stwierdził. I dodał: 2:0 to zawsze niebezpieczny wynik z tak doświadczoną drużyną. Wiedzieliśmy, że wejdzie Zlatan Ibrahimović i szykowaliśmy się na stałe fragmenty pod niego.

Po meczu w szatni na żebrach Lewandowskiego pojawił się opatrunek. Selekcjoner uspokoił, że nie jest to poważna kontuzja.

- Żebra są całe, pociągnął go mięsień. Nic groźnego się nie stało. Kolano też jest OK. Jest lekki uraz i potrzeba troszkę czasu, by to się zagoiło. Znając Lewego i jego miłość do strzelania bramek, na ławce raczej nie usiądzie - mówił z szerokim uśmiechem.