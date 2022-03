Ukraińcy świętują awans Polaków na mundial. "Nigdy nie zapomnimy Waszej wrażliwości"

Polska kadra pod wodzą Czesława Michniewicza początkowo miała wziąć udział w dwustopniowych barażach i zacząć je od meczu w Moskwie z Rosją. Inwazja zbrojna Władimira Putina na Ukrainę zmieniła jednak wszystko. Polacy, począwszy od prezesa PZPN, a na piłkarzach skończywszy, kategorycznie wykluczyli jednak grę z reprezentacją agresora, czym zapoczątkowali efekt domina i wywarli gigantyczną presję na światowe władze piłkarskie, które ostatecznie wykluczyły Rosję z rozgrywek.

Ukraińcy gratulują i dziękują

W efekcie Biało-Czerwoni znaleźli się w finale baraży i ostatecznie - we wtorek - pokonali w nim Szwecję. Do zwycięstwa moralnego dołożyli zatem to sportowe i w nagrodę mają awans.

Lewandowski wśród legend futbolu. Tylko dwóch napastników trafiało częściej Robert... czytaj dalej » Polska jedzie na mundial i świętuje. A wraz z nami cieszą się Ukraińcy. Na profilu tamtejszej federacji w mediach społecznościowych opublikowano obszerny wpis, w którym pogratulowano sukcesu sportowego, ale też wyrażono ogromną wdzięczność za wszystko, co zwykli Polacy zrobili dla Ukraińców uciekających z pogrążonej w wojnie ojczyzny.

Całość wpisu zamieszczonego na profilu ukraińskiej federacji piłkarskiej (pisownia oryginalna):

"Serdecznie gratulujemy awansu do finału Pucharu Świata!

⠀

Nigdy nie zapomnimy Waszej wrażliwości i braterskiego wsparcia dla milionów naszych kobiet i

dzieci, których z otwartymi sercami przyjęliście w swoich rodzinach, pomagając każdemu! Niski ukłon wam za to, Przyjaciele!

⠀

Równie mocną i zdecydowaną była deklaracja Polski, by w żadnym przypadku nie wychodzić na boisko z agresorami, co dało przykład całemu środowisku piłkarskiemu i wytyczyło postawę światowych organizacji sportowych.

⠀

Stanowczość Polski jest przykładem dla całego świata, jak się jednoczyć, gdy szalony i bezwzględny zbrodniarz najeżdża twoją ziemię z bronią w ręku! Ale Dobro zawsze pokonuje zło, a awans Polski do finałowego turnieju Mistrzostw Świata jest dla nas bardzo symbolicznym i inspirującym!

⠀

Gratulujemy bracia i mamy wielką nadzieję, że będziemy mogli dołączyć do Polski na Mundialu w Katarze!

⠀

Niech żyje Polska! Slawa Ukrainie!

⠀

Selekcjoner Reprezentacji Ukrainy Ołeksandr Petrakow, Kapitan Andrij Piatow, wicekapitan Andrij Jarmołenko i cała Reprezentacja Ukrainy".

Wpis opatrzono zdjęciem świętujących polskich piłkarzy w szatni na Stadionie Śląskim w Chorzowie.