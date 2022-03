"Najmniejszy wymiar kary. Szwedzi mogą bukować wakacje"

We wtorkowy wieczór na Stadionie Śląskim w Chorzowie bramki dla Biało-Czerwonych zdobyli w drugiej połowie Robert Lewandowski z rzutu karnego oraz Piotr Zieliński. Wszyscy polscy piłkarze zasłużyli jednak na słowa uznania.

Majdan i Frankowski oceniają

Cudowny wieczór w Chorzowie. Polacy mają upragniony mundial Reprezentacja... czytaj dalej » - Cieszymy się, jesteśmy szczęśliwi - triumfował Majdan przed w tvn24. - Patrząc na nasz wyjściowy skład, to było to duże ryzyko. Nasza drużyna nigdy nie grała w takim zestawieniu, m.in. z Krystianem Bielikiem, który wrócił na boiska po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją. Do tego Jacek Góralski i brak Grzegorza Krychowiaka, który zawsze był naszym fundamentem drugiej linii. Kluczem do zwycięstwa okazało się, że przetrwaliśmy trudne chwile. Błędy, które nam się przydarzyły, były ratowane przez Wojciecha Szczęsnego. W późniejszej fazie spotkania to my skorzystaliśmy z błędu Szwedów, a wykorzystał go Piotr Zieliński - analizował były reprezentacyjny bramkarz.

Majdan szczególnie wyróżnił jednego polskiego zawodnika.

- Dla mnie odkryciem meczu był Sebastian Szymański. To był zawodnik, który przez Paulo Sousę został skreślony po pierwszym meczu eliminacyjnym z Węgrami, kiedy był ustawiony nie na swojej pozycji. Udowodnił dzisiaj, że może być bardzo dużym wsparciem dla Roberta Lewandowskiego, a także zdjąć presję i dać balans Piotrowi Zielińskiemu. Jako zespół wygraliśmy dzisiaj jednak monolitem i cierpliwością - ocenił.

Oglądasz Wideo: tvn24 Radosław Majdan o awansie Polaków na MŚ w Katarze

"Jest moda na krytykowanie Krychowiaka. Odpowiedziałem" Piłkarska... czytaj dalej » Tomasz Frankowski także chwalił reprezentantów Polski, choć też wskazał na pewne błędy i szceście, które im sprzyjało.

- To był bardzo dynamiczny mecz - powiedział były napastnik Biło-Czerwonych. - Pewne fazy gry nie układały się na początku po naszej myśli. Natomiast nie po tym się poznaje mężczyznę, jak zaczyna, tylko jak kończy. Z nastaniem drugiej połowy zobaczyliśmy reprezentację Polski lepiej i odważniej grającą. Do tego z dozą szczęścia, do której trener Michniewicz w młodzieżowej reprezentacji czy w Legii do pewnego momentu nas przyzwyczaił. Ta jedenastka za faul na Grześku Krychowiaku, czy fartowny brak czerwonej kartki dla Jacka Góralskiego w pierwszej połowie, dały nam impuls i jedziemy na mundial - zauważył.

- 2:0 pod koniec meczu to jest najmniejszy wymiar kary, jaki mógł spotkać Szwedów - kontynuował Frankowski. - W kontrataku przez ostatnie 15 minut dominowaliśmy i było blisko trzeciej bramki. Miesiąc temu wszyscy w ciemno wzięlibyśmy ten awans. Mieliśmy duże obawy, jak będziemy wyglądali w meczu z Rosją po zatrudnieniu trenera Michniewicza. Teraz widzimy, że to jednak my jesteśmy zwycięzcami. Szwedzi mogą sobie bukować wakacje, a my będziemy planować mundial - zakończył.