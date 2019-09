Oceniamy Polaków. Jedna piątka, jedna dwója

05.09 | Co łączy Tomasza Kędziorę oraz Benjamina Verbicia, oprócz tego, że są przyjaciółmi i grają w Dynamie Kijów? Jest spora szansa, że w piątek zmierzą się w bezpośrednim starciu reprezentacji Polski i Słowenii w walce o punkty eliminacji Euro 2020. - Już od kilku tygodni jest to ciągły temat naszych rozmów - przyznał obrońca Biało-Czerwonych.

Łukasz Fabiański - 5

Najjaśniejsza postać w naszej ekipie. Już w 3. minucie musiał obronić strzał Marko Arnautovicia. Później przez długi czas zajmował się głównie wyłapywaniem dośrodkowań i wybijaniem piłki daleko przed siebie. Obronił też uderzenie z ostrego kąta Valentino Lazaro. Tuż po przerwie uratował skórę swoim kolegom, kiedy w sytuacji sam na sam z Arnautoviciem zablokował piłkę nogami. Potem "Fabian" nie miał łatwiej. Najpierw obronił strzał z dystansu Stefana Lainera, a później stanął oko w oko z Arnautoviciem i ponownie był górą. Kadra bez wątpienia zawdzięcza mu punkt.

Źródło: PAP/EPA Pierwsza jedenastka przed meczem z Austrią

Tomasz Kędziora - 3

W obronie nie popełnił poważnych błędów, ale też nie miał kluczowych przechwytów. W pierwszej części gry w ataku zupełnie niewidoczny. Po zmianie stron ruszył do przodu raz czy drugi i od razu coś zaczęło się dziać. Po jego wrzutce przed szansą stanął Kownacki.



Kamil Glik - 4

Jego powrót do reprezentacji po kontuzji wprowadził spokój w obronie. W zatrzymywaniu ataków dość pewny, choć raz uciekł mu Arnautović i Fabiański musiał interweniować. Pożyteczny przy stałych fragmentach pod bramką rywali. W pierwszej połowie dwukrotnie strzelał głową. Najpierw bardzo niecelnie po rzucie rożnym. Przy drugim uderzeniu był już znacznie bliżej szczęścia, jednak jego strzał pod poprzeczkę obronił Cican Stanković.

Źródło: PAP/EPA Glik imponował spokojem



Jan Bednarek - 4

Przy Gliku od razu zyskał na pewności siebie. Już w pierwszym kwadransie przeciął kilka groźnych podań rywali w nasze pole karne. Później nie stracił koncentracji. Nie przegrywał walki o górne piłki. Nie dawał się ogrywać aktywnym Austriakom.



Bartosz Bereszyński - 3

Skupiony na grze na lewej stronie defensywy, gdzie musiał pilnować dynamicznego Valentino Lazaro. Przez to przez pierwsze 45 minut nie włączał się w poczynania ofensywne. Raz w ostatniej chwili odebrał piłkę w polu karnym spod nóg szarżującego Marko Arnautovicia, innym razem ten napastnik wyszedł obok niego na dobrą pozycję do strzelenia gola.

Źródło: PAP/EPA Kownacki nie zrobił różnicy na boisku

Dawid Kownacki - 3

W pierwszej połowie miał możliwości, by dobrze podać ze skrzydła do dobrze ustawionych w okolicach pola karnego kolegów, ale... albo trafiał w nogi rywali, albo wprost na głowy obrońców. Gdyby bardziej odważnie ruszył z piłką do przodu, mógłby stworzyć większe zagrożenie. Po zmianie stron miał okazję, by asystować "Lewemu", ale dograł niedokładnie.

Krystian Bielik - 4

Mimo małego doświadczenia w kadrze, grał odważnie i nie bał się podejmować ryzykownych decyzji. Na początku meczu przedarł się prawą stroną, ale jego dośrodkowanie wyłapał bramkarz. Potem jeszcze parokrotnie bez powodzenia inicjował akcje Biało-Czerwonych. Bardzo się nabiegał za rywalami. Zasłużył na wyróżnienie.

Źródło: PAP Grzegorz Krychowiak jak zwykle waleczny

Grzegorz Krychowiak - 4

W swoim stylu aktywny i waleczny. Ofiarnie interweniował w kilku sytuacjach pod polską bramką. Najczęściej faulowany, kiedy zastawiał się, kontrolując piłkę. Starał się grać do przodu, przerwał również kilka akcji ofensywnych Austriaków.

Kamil Grosicki - 3,5

Jego zagrania wprowadzały sporo zamieszania. Czasem przedarł się z piłką, innym razem nie wrócił ze spalonego. Powinien mieć asystę przy doskonałym podaniu do Lewandowskiego, ale kapitan polskiej kadry nie popisał się. Po przerwie niewidoczny. Zmieniony w 70. minucie.



Piotr Zieliński - 2

Jak zwykle wszyscy oczekują od niego wiele i jak to ma w zwyczaju - nie spełnia tych oczekiwań. Kibice chcą od Zielińskiego kreatywności, podań, rajdów, strzałów. Nic z tego w poniedziałek nie zobaczyli. Ofensywny pomocnik kadry w pierwszej połowie miał kilka szans, by dobrze rozprowadzić kontratak. Jednak za każdym razem w kluczowym momencie się pogubił i zagrał niedokładnie. Po przerwie znikał na długie fragmenty meczu z pola widzenia. Ani razu nie strzelał na bramkę rywali. Słaby występ.

Źródło: PAP/EPA Strzela Robert Lewandowski. To powinien być gol

Robert Lewandowski - 3

To nie był najlepszy mecz w wykonaniu "Lewego". Pierwszy raz pokazał się w 23. minucie. Dwóm rywalom posłał piłkę między nogami, strzelił, ale został zablokowany. Siedem minut później powinien dać nam prowadzenie. Kapitan polskiej kadry dostał podanie od Grosickiego, ale będąc niepilnowany tuż przed bramką gości, strzelił głową wysoko nad poprzeczką. Po zmianie stron niby szukał piłki, ale jak już ją dostawał, to nie potrafił uczynić z nią nic sensownego.

Zmiennicy:

Jakub Błaszczykowski - bez oceny

Wszedł na boisko w 58. minucie za Kownackiego. Za wiele sobie jednak nie pograł, bo w 76. minucie zszedł z boiska z kontuzją pachwiny. Wcześniej "popisał się" tylko kilkoma stratami.

Sebastian Szymański - 3

Zadebiutował w kadrze w 70. minucie, zmieniając niezadowolonego Grosickiego. Starał się, wprowadził nieco ożywienia w ofensywie. Przeciął też jedną groźną kontrę przeciwników i zablokował strzał Marcela Sabitzera.

Mateusz Klich - bez oceny

Zmienił kontuzjowanego Błaszczykowskiego. Dostał żółtą kartkę, ale poza tym się nie wyróżnił.

Skala ocen: 6 - świetnie, 5 - bardzo dobrze, 4 - dobrze, 3 - dostatecznie, 2 - słabo, 1 - bardzo słabo.

Polska - Austria 0:0.

Żółte kartki: Mateusz Klich, Krystian Bielik (Polska), Marko Arnautović, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer (Austria).

Polska: Łukasz Fabiański - Tomasz Kędziora, Kamil Glik, Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński - Dawid Kownacki (58. Jakub Błaszczykowski (77. Mateusz Klich)), Krystian Bielik, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński, Kamil Grosicki (70. Sebastian Szymański) - Robert Lewandowski.

Austria: Cican Stanković - Stefan Lainer, Aleksandar Dragović, Stefan Posch, Andreas Ulmer - Valentino Lazaro (77. Stefan Ilsanker), Julian Baumgartlinger, Konrad Laimer (89. Michael Gregoritsch), Marcel Sabitzer, David Alaba - Marko Arnautović.