Jak Lewandowski tego nie strzelił? To powinien być gol

Wreszcie dobre wyjście Polaków do ataku. Znów sporo miejsca miał Kownacki, ale dośrodkowanie beznadziejne.

Alaba fantastycznie zwiódł Kędziorę w polu karnym, ale szczęśliwie Bednarek zdążył z asekuracją. Nie wygląda to na razie dobrze. Austriacy coraz bliżej powodzenia...

Kownacki miał mnóstwo miejsca i czasu w środku pola, ale jego podanie do Lewandowskiego bardzo niechlujne. Szkoda.

I znów to samo - Alaba strzelał po rzucie rożnym, a Polacy próbowali wyjść z kontrą. Nic z tego nie wyszło.

Strzelał Alaba, ale udało się to zablokować. W kontrze popędził Grosicki, który akcję zakończył uderzeniem w słupek, ale wcześniej był na spalonym.

Polacy muszą coś zmienić w swojej grze, bo Austriacy mają na razie zbyt wiele swobody i w końcu to wykorzystają.

20:55