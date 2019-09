Taktyka to bzdura, a światełka w tunelu nie widać. Pięć wniosków po meczu Polska-Austria

Gramy u siebie, hej Austrio, gramy u siebie

Tego dnia Polacy zagrali na biało, a goście na czerwono. To była ważna wiadomość dla kibiców, którzy mogli mieć problemy z rozróżnieniem, kto jest gospodarzem tego spotkania. Austriacy od pierwszej minuty grali tak, jakby to oni występowali przed własną widownią na stadionie im. Ernsta Happela w Wiedniu. W całym spotkaniu prawie dwa razy dłużej utrzymywali się przy piłce. Naprawdę oglądanie tego z wysokości trybun było po prostu przykre. Już dawno żaden zespół tak nie zdominował Polaków na Narodowym. Austriacy pokazali dużą jakość, ładnie rozgrywali piłkę. Ten mecz wyglądał podobnie, jak pierwszy tych ekip w Wiedniu. Wtedy jednak w superformie był Krzysztof Piątek i dał nam wygraną. Minęło pół roku i pozostało po tym wspomnienie.

Mizeria jeszcze bardziej słona

Oceniamy Polaków. Jedna piątka, jedna dwója Polscy piłkarze... czytaj dalej » Przed trzema miesiącami Polacy też grali systemem piątek-poniedziałek. Wtedy najpierw w Macedonii Północnej zaprezentowali się bez pomysłu, werwy i nie pokazali żadnej jakości. Najważniejsze były jednak trzy punkty, które zapewnił jedyny celny strzał w meczu. Gola strzelił… Piątek. Trzy dni potem w najbardziej przekonującym od roku stylu Biało-Czerwoni pokonali 4:0 Izrael.

Teraz kibice liczyli, że drugi mecz w tej przerwie reprezentacyjnej będzie podobny do tego z czerwca. Nic z tego. W piątek Polacy w fatalnym stylu ulegli na wyjeździe 0:2 Słowenii. Wówczas podopieczni Brzęczka nie mieli żadnego celnego strzału. Wydawało się, że w Warszawie musi być lepiej. To były tylko złudzenia, które szybko uleciały. I nic nie zmieniły trzy roszady w wyjściowej jedenastce, a więc gra od początku Bielika, Kownackiego i Glika. Tym razem wprawdzie udało się stworzyć dwie niezłe szanse, ale nie przyniosły one powodzenia. Bezbramkowy remis to naprawdę szczęśliwy rezultat, który sprawia, że nadal jesteśmy liderem tabeli.

Taktyka? Jaka taktyka?

Jerzy Brzęczek jest selekcjonerem od ponad roku. Można było zakładać, że po takim czasie kadra będzie prezentowała styl oczekiwany przez trenera. Niestety, to nadal tylko mrzonki. Można było odnieść wrażenie, że Austriaków na murawie jest po prostu więcej. Myśli taktycznej i pomysłu nadal nie widać. No, może poza długimi podaniami z pominięciem drugiej linii. Gra na tzw. lagę to jednak pomysł co najwyżej na czwartą ligę.

Źródło: PAP Robert Lewandowski się nie popisał, podobnie jak cały zespół

Krótkie są momenty

Maszyna się zacięła. Lewandowski bez gola na Narodowym pierwszy raz od dawna Robert... czytaj dalej » Podczas poniedziałkowego meczu tak naprawdę Biało-Czerwoni zafundowali kibicom pozytywne emocje przez mniej więcej trzy minuty. To było w pierwszej połowie. Kamil Grosicki z lewej strony ładnie dośrodkował w pole karne na głowę Roberta Lewandowskiego. Kapitan fatalnie spudłował w świetnej sytuacji. Chwilę później dobrze po rzucie rożnym głową strzelał Glik, ale golkiper gości spisał się znakomicie.

A co było po zmianie stron? Jeszcze gorzej. W drugiej połowie pierwszy strzał Polacy oddali w… 89. minucie. Bielik fatalnie jednak spudłował. Jego występ to jednak jeden z niewielu pozytywów. Po raz pierwszy zagrał od początku. Widać było, że ma dobre pomysły, ale brakuje mu jeszcze zgrania z kolegami.

Dobrze, że jest Fabiański

Niektórzy zżymali się na decyzję Brzęczka, który postawił na bramkarza West Hamu. No bo jak to możliwe, że ma grać Fabiański, a nie Wojciech Szczęsny z wielkiego Juventusu? Trener się obronił, bo w poniedziałek "Fabian" uratował Polaków co najmniej czterokrotnie. Ponownie pokazał, że w drużynie narodowej po prostu nie zawodzi. Inaczej niż jego największy rywal do gry, a więc Szczęsny. Nikomu jednak nie trzeba tłumaczyć, że gdy w spotkaniu najlepszym zawodnikiem jest golkiper, to nie jest to dobra wiadomość dla jego kolegów z ekipy.

Polska - Austria 0:0

Żółte kartki: Mateusz Klich, Krystian Bielik - Marko Arnautović, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer

Sędzia: Viktor Kassai (Węgry)

Widzów: 56 788

Polska: Łukasz Fabiański - Tomasz Kędziora, Kamil Glik, Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński - Dawid Kownacki (58. Jakub Błaszczykowski (77. Mateusz Klich), Krystian Bielik, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński, Kamil Grosicki (70. Sebastian Szymański) - Robert Lewandowski.

Austria: Cican Stanković - Stefan Lainer, Aleksandar Dragović, Stefan Posch, Andreas Ulmer - Valentino Lazaro (77. Stefan Ilsanker), Julian Baumgartlinger, Konrad Laimer (89. Michael Gregoritsch), Marcel Sabitzer, David Alaba - Marko Arnautović.