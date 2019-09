Debiutant tłumaczy taktykę na mecz z Austrią. "Nie zawsze można grać pressingiem"

05.09 | Co łączy Tomasza Kędziorę oraz Benjamina Verbicia, oprócz tego, że są przyjaciółmi i grają w Dynamie Kijów? Jest spora szansa, że w piątek zmierzą się w bezpośrednim starciu reprezentacji Polski i Słowenii w walce o punkty eliminacji Euro 2020. - Już od kilku tygodni jest to ciągły temat naszych rozmów - przyznał obrońca Biało-Czerwonych.

10.09 | Jerzy Brzęczek apelował, by rozsądnie oceniać aktualny potencjał zespołu narodowego. - My mieliśmy w składzie trzech piłkarzy z Championship, czyli tylko i aż drugiej ligi angielskiej, a w kadrze Austrii jest 18 piłkarzy z Bundesligi, a za chwilę bodajże 13 będzie grać w Lidze Mistrzów... Ja się krytyki nie boję, przyjmuję ją, ale naprawdę czasami potrzeba spokojnej i obiektywnej oceny - podkreślił.

Jeśli chodzi o dwumecz to na pewno ten punkt jest cenny. Oczywiście, jeśli chodzi o styl, to wiele pozostaje do poprawy, powinniśmy dużo zmienić - przy

Plan był taki, żeby wygrać i być drużyną, która będzie bardziej kontrolować to, co dzieje się na boisku. Na początku graliśmy na zasadzie dużego respektu dla przeciwnika. Daliśmy się zepchnąć dosyć głęboko. Trzeba było to zweryfikować i w drugiej połowie spotkanie było już bardziej wyrównane. Zabrakło nam spokoju w rozegraniu. Dużo było niepotrzebnych strat - przyznał.

10.09.2019 l - Chciałoby się więcej, ale nie ma co się załamywać. Wciąż mamy przewagę w tabeli - stwierdził po zremisowanym 0:0 z Austrią meczu Sebastian Szymański. Dla 20-letniego piłkarza Dynama Moskwa był to debiut w reprezentacji Polski.

Młody skrzydłowy na szansę w kadrze sumiennie zapracował. W minionym sezonie dobrze pokazał się w barwach Legii Warszawa, a latem był jedną z czołowych postaci reprezentacji Polski do lat 21, która na mistrzostwach Europy była o krok od półfinału i awansu olimpijskiego.

Nie ma co się załamywać

Wszystko to doceniło Dynamo Moskwa, ale też selekcjoner Jerzy Brzęczek, który zaprosił pomocnika na pierwsze jesienne zgrupowanie kadry. Mecz ze Słowenią Szymański w całości obejrzał z ławki, ale już z Austrią dostał szansę. Wszedł na 20 ostatnich minut. Miał coś zmienić, nieco rozruszać ospałych i niedokładnych tego dnia kolegów. Widać było, że bardzo chciał, starał się, ale i tak więcej pożytku przyniósł w obronie.

Dużo chaosu, wielkie rozczarowanie. Na grę Polaków nie dało się patrzeć Ze Słowenią była... czytaj dalej » - W każdym meczu wychodzimy po to, żeby wygrać. Mieliśmy swoje sytuacje, Austriacy też. To dla nas bardzo ważny punkt, bo utrzymujemy przewagę w tabeli i wszystko jest w naszych rękach. Teraz czas na pracę w klubie, później znów na reprezentację - skwitował tuż po spotkaniu.



Młody pomocnik dopytywany był także, czy założeniem drużyny była tak defensywna gra. - Aż tak defensywnie nie graliśmy. Nie w każdej sytuacji można grać pressingiem, bo nie każdy wytrzyma tempo takiego spotkania. Plan był taki, żeby w niektórych momentach to Austria rozgrywała, żebyśmy mieli szansę na kontrę - odparł. I choć sam Szymański nie jest temu winien, to polskim kibicom mógł się przypomnieć zeszłoroczny mundial. Wtedy Polacy wyglądali fatalnie, a ówczesny selekcjoner mydlił oczy "niskim pressingiem".



A jak wyglądają nastroje w drużynie po wywalczeniu ledwie jednego z sześciu możliwych punktów we wrześniowych meczach? - Chciałoby się więcej, ale nie ma co się załamywać. Wciąż mamy przewagę w tabeli, wszystko jest w naszych rękach - powiedział 20-latek.

Polacy liderami grupy G

Po sześciu kolejkach eliminacji Euro 2020 Polacy pozostają liderami grupy G. Sytuacja nie jest już jednak tak komfortowa jak po czerwcowych meczach. Biało-Czerwoni mają na koncie 13 punktów, a za ich plecami plasują się Słoweńcy (11) i Austriacy (10).

Najbliższe mecze powinny być dla ekipy Brzęczka łatwiejsze. 10 października Polacy zmierzą się na wyjeździe z Łotwą, a trzy dni później podejmą w Warszawie Macedonię Północną.

Tabela grupy G eliminacji Euro 2020 Drużyna Mecze Pkt. Bramki 1. Polska 6

13

8-2 2. Słowenia 6

11

12-5 3. Austria 6

10

13-6 4. Macedonia Północna

6

8

8-8 5. Izrael

6

8

11-11 6. Łotwa

6

0 1-21