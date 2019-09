Lewandowski: czasami się męczymy sami ze sobą

Jeśli chodzi o dwumecz to na pewno ten punkt jest cenny. Oczywiście, jeśli chodzi o styl, to wiele pozostaje do poprawy, powinniśmy dużo zmienić - przy

Do takich obrazków, przy okazji meczów na Stadionie Narodowym, kibice nie są przyzwyczajeni. Biało-Czerwoni na swoim stadionie grali przeciwko Austriakom nerwowo i niedokładnie, mieli problemy ze stwarzaniem okazji. Dali się zdominować, goście długimi fragmentami nie schodzili z ich połowy.

Taktyka to bzdura, a światełka w tunelu nie widać. Pięć wniosków po meczu Polska-Austria Piłka nożna to... czytaj dalej » - Pozwoliliśmy na to. Zdawałem sobie sprawę, że Austria posiada dobrze wyszkolonych piłkarzy, którzy potrafią utrzymywać się przy piłce. My mieliśmy z tym problem. Wiadomo, że czasami o tym decydują detale - to w jakim ustawieniu gramy, czy zmieniamy taktykę, czy czujemy się pewnie, czy wiemy jak poruszać się bez piłki, a jak z piłką. To wszystko później ma wpływ, małe rzeczy decydują, że zabrakło ostatniego podania, lepszego wyjścia, szybszego rozegrania na boki - mówił kapitan kadry.

Taki mecz kosztuje mnie wiele sił

W meczu z Austriakami nasi zawodnicy stworzyli zaledwie jedną stuprocentową okazję. Bramkarza gości mógł pokonać właśnie Lewandowski. Po świetnej wrzutce Kamila Grosickiego spudłował uderzając głową.

Oprócz tego kapitan kadry nie dostawał dokładnych podań. Starał się kreować grę, ale niewiele mu w tym elemencie wychodziło. Można było mieć wrażenie, że na boisku się męczy.

- Na pewno dużo sił mnie kosztuje taki mecz. Chciałbym, żeby to łatwiej i płynniej wyglądało. Walka zawsze musi być, bo to są spotkania eliminacji, ale wolałbym, żeby lekkość, nawet przy wychodzeniu z kontry, przy rozgrywaniu, wyglądała zupełnie inaczej. Tu coś szwankuje i chyba przez to czasami się męczymy sami ze sobą - zauważył.

"Jakoś to będzie" nie powinno funkcjonować

Polacy zakończyli wrześniowy etap eliminacji z remisem i porażką, trzy dni przed meczem z Austrią, ulegli na wyjeździe 0:2 Słowenii. Wciąż prowadzą w grupie dzięki dobrym wynikom (cztery wygrane), wciąż kwestię awansu mają w swoich rękach.

Brzęczek: może zawodnicy jeszcze nie do końca to łapią - Zdajemy sobie... czytaj dalej » - Jeśli chodzi o dwumecz to na pewno ten punkt jest cenny. Oczywiście, jeśli chodzi o styl, to wiele pozostaje do poprawy, powinniśmy dużo zmienić. Chyba za bardzo bojaźliwie przyjechaliśmy na to zgrupowanie. Tak samo wy [dziennikarze - przyp.red] myśleliście, że będzie zwycięstwo, wszystko łatwo pójdzie - jakoś to będzie. Niestety, u nas "jakoś to będzie" nie powinno funkcjonować. Zawsze powinniśmy przyjeżdżać z nastawieniem, że trudno będzie o punkty, że nie wszystko może pójść po naszej myśli. Wcześniej myśleliśmy - jakoś się układa, mimo nieidealnej gry wygrywamy, tymczasem przyszedł jeden mecz i spotkał nas zimny prysznic - przyznał "Lewy"



- Dostaliśmy trochę nauczkę, że niezależnie od tego, co ktoś mówi, musimy mieć własny rozum, musimy własnymi umiejętnościami pokazać to na boisku. Niestety, jeśli zagrasz jedną piłkę mniej, albo mniej pobiegniesz, to tak to nie funkcjonuje. Na tym najwyższym poziomie trzeba zawsze być przygotowanym w stu procentach, żeby nic cię nie zaskoczyło - dodał kapitan reprezentacji.

Tabela grupy G eliminacji Euro 2020 Drużyna Mecze Pkt. Bramki 1. Polska 6

13

8-2 2. Słowenia 6

11

12-5 3. Austria 6

10

13-6 4. Macedonia Północna

6

8

8-8 5. Izrael

6

8

11-11 6. Łotwa

6

0 1-21