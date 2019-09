Trener Austrii: byliśmy zdecydowanie lepsi

W ostatnim meczu Krzysiek grał 30 minut. Mógł praktycznie strzelić trzy gole, zabrakło troszeczkę szczęścia. Dlatego jestem spokojny o to, że wspólnie z innymi kolegami z reprezentacji, szczególnie z Robertem Lewandowskim, będą skuteczni - przyznał podczas poniedziałkowej konferencji prasowej selekcjoner Jerzy Brzęczek.

- To zgrupowanie może być jednym z ważniejszych, jeżeli chodzi o całe eliminacje. Podobnie ten dwumecz może okazać się najważniejszy, przy dobrych wynikach. Może dużo dać, ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że łatwo nie będzie - przyznał przed spotkaniami ze Słowenią i Austrią Robert Lewandowski.

Lewadnowski: to zgrupowanie może być najważniejsze

03.09 | Chociaż na zgrupowaniu seniorskiej reprezentacji pojawił się pierwszy raz, to z wieloma piłkarzami obecnej kadry miał okazję trenować już wcześniej. - Fajnie zostałem przyjęty przez chłopaków - przyznał Krystian Bielik.

03.09 | - Zachować koncentrację - podkreślają piłkarze reprezentacji Polski przed meczami ze Słowenią i Austrią w eliminacjach mistrzostw Europy. Biało-Czerwoni odbyli we wtorek jeden trening.

05.09 | Co łączy Tomasza Kędziorę oraz Benjamina Verbicia, oprócz tego, że są przyjaciółmi i grają w Dynamie Kijów? Jest spora szansa, że w piątek zmierzą się w bezpośrednim starciu reprezentacji Polski i Słowenii w walce o punkty eliminacji Euro 2020. - Już od kilku tygodni jest to ciągły temat naszych rozmów - przyznał obrońca Biało-Czerwonych.

Brzęczek: Austria to bardzo dobra drużyna

10.09 | - Zdajemy sobie sprawę, że musimy wiele rzeczy poprawić - przyznał selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek po bezbramkowym remisie z Austrią. Biało-Czerwoni zagrali słabe spotkanie, ale pozostali liderem grupy. I to, zdaniem trenera, jest najważniejsze.

Choć Biało-Czerwoni mieli swoje okazje na zdobycie gola, warunki w tym meczu zdecydowanie dyktowali goście. Podopieczni trenera Franco Fody utrzymywali się przy piłce przez 63 procent czasu gry, oddali 21 strzałów, w tym sześć celnych. Polacy mieli łącznie sześć i tylko dwa w światło bramki.

"Dominowaliśmy"

Taktyka to bzdura, a światełka w tunelu nie widać. Pięć wniosków po meczu Polska-Austria Piłka nożna to... czytaj dalej » Nic dziwnego, że po takim meczu trener reprezentacji Austrii Franco Foda miał mieszane uczucia.

- Jestem bardzo zadowolony z postawy mojej drużyny - przyznał na konferencji prasowej. - Byliśmy długimi fragmentami zdecydowanie lepsi, dominowaliśmy, stworzyliśmy kilka bardzo dobrych okazji, zdecydowanie częściej utrzymywaliśmy się przy piłce. W zasadzie od pierwszej minuty kontrolowaliśmy przebieg gry, jedyne, czego zabrakło to gol, który mógł dać zwycięstwo. Polacy w zasadzie mieli tylko dwie sytuacji, w tym wspaniałą w pierwszej połowie, którą zmarnował Lewandowski, a my chyba pięć - przypomniał niemiecki selekcjoner.

Ostatecznie Foda widzi jednak powody do zadowolenia. Jego drużyna pokazała w Warszawie dobry futbol i ciągle jest w grze o Euro.

- Skończyło się 0:0, remis u lidera tabeli nie jest zły, ale to na pewno kolejny wielki zastrzyk optymizmu. Jeśli zespół nadal będzie się tak rozwijał i prezentował, to zwycięstwa przyjdą i myślę, że uda się awansować do mistrzostw Europy - zakończył.