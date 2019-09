Rozpędzona Austria na drodze Polaków. "Jest w nas sporo sportowej złości"

05.09 | Co łączy Tomasza Kędziorę oraz Benjamina Verbicia, oprócz tego, że są przyjaciółmi i grają w Dynamie Kijów? Jest spora szansa, że w piątek zmierzą się w bezpośrednim starciu reprezentacji Polski i Słowenii w walce o punkty eliminacji Euro 2020. - Już od kilku tygodni jest to ciągły temat naszych rozmów - przyznał obrońca Biało-Czerwonych.

Brzęczek: Zagraliśmy słabo. Może taki kubeł zimnej wody nam się przyda Selekcjoner Jerzy... czytaj dalej » Po piątkowej porażce w Lublanie ze Słowenią 0:2 przewaga Polaków nad Austriakami, którzy z kolei pokonali Łotyszy 6:0, stopniała do trzech punktów.

Bezpośrednio po meczu w Lublanie Biało-Czerwoni wsiedli do samolotu i wrócili do Polski. Od soboty skupiają się już na rywalizacji z Austrią.

- Musimy zachować rozsądek, chłodną głowę. Przegraliśmy mecz, wiemy, co robiliśmy źle, co dobrze, pokazaliśmy zawodnikom materiał wideo, wszystko przeanalizowaliśmy. Mamy jednak 12 punktów i nadal jesteśmy liderem grupy, zatem nie wszystko, co robimy, jest złe. Z szacunkiem podchodzimy do Austrii, ale liczymy, że przy wsparciu kibiców wygramy - powiedział Jerzy Brzęczek na niedzielnej konferencji prasowej.

Z kolei trener austriackich piłkarzy Franco Foda uważa, że porażka Polski ze Słowenią sprawiła, iż w grupie G eliminacji mistrzostw Europy zrobiło się jeszcze ciekawiej. - W tabeli wszyscy są bliżej siebie- podkreślił przed spotkaniem obu drużyn w Warszawie.

Polska - Austria: kiedy i gdzie mecz?

Mecz Polska - Austria zostanie rozegrany w poniedziałek 9 września o godzinie 20.45 na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Będzie to szóste z dziesięciu spotkań eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw Europy, a zarazem rewanż za mecz pierwszej kolejki. W Wiedniu Polacy wygrali po golu Krzysztofa Piątka.

Sonda zamknij Kto wygra mecz Polska - Austria? Polska Austria Będzie remis Głosuj Dziękujemy za oddany głos! Sonda zamknij Kto wygra mecz Polska - Austria? Wyniki głosowania 61% Polska 61% 24% Austria 24% 15% Będzie remis 15% Oddanych głosów: 308 zobacz wyniki

Eliminacje Euro 2020: sytuacja w grupie Polaków

Po pięciu seriach meczów w grupie G eliminacji prowadzi Polska z dorobkiem 12 punktów, druga jest Austria z dziewięcioma, a po osiem zgromadziły Słowenia i Izrael.

- Trzeba będzie pokazać charakter, zagrać z maksymalnym zaangażowaniem. Rywale mają świadomość, że w przypadku wygranej mogą do nas doskoczyć, ale w nas jest sporo sportowej złości po wpadce w Słowenii. Postaramy się zrehabilitować za ostatnią porażkę - przyznał Grzegorz Krychowiak na niedzielnej konferencji.

Oglądaj Wideo: tvn24 Brzęczek i Krychowiak przed meczem z Austrią

Tabela grupy G eliminacji Euro 2020 Drużyna Mecze Pkt. Bramki 1. Polska 5 12

8-2 2. Austria 5

9

13-6 3. Słowenia 5

8

9-3 4. Izrael 5

8

9-8 5. Macedonia Północna

5

5

6-8 6. Łotwa

5 0 1-19

Powrót Glika

Polacy są w doskonałej sytuacji, ale wciąż nie mogą być pewni awansu. W poniedziałek będą faworytem, ale zadanie będą mieć utrudnione. Na zgrupowanie z powodu kontuzji nie przyjechał Arkadiusz Milik. Wrócić do gry może natomiast Kamil Glik, który miał problemy zdrowotne i ze Słowenią nie zagrał. W niedzielnym treningu na PGE Narodowym obrońca AS Monaco wziął udział.

- Jeśli nie wydarzy się nic złego, to będzie do dyspozycji na spotkanie z Austrią - zapowiedział Brzęczek.