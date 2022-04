Dwanaście goli Polek. Demolka w meczu o mistrzostwa świata

Polskie piłkarki, w przeciwieństwie do pierwszego meczu w Erywaniu (jedyną bramkę zdobyła wówczas Weronika Zawistowska), zdeklasowały w Gdyni ostatnią w tabeli grupy F Armenię. Drużyna z Kaukazu przegrała komplet sześciu spotkań, przed czwartkową konfrontacją nie zdobyła bramki, straciła aż 46 i nad Bałtykiem nie zdołała przerwać fatalnej passy.

Padał deszcz, wpadały gole

Ukraińcy rozegrali pierwszy mecz od wybuchu wojny. "Skompletowanie zespołu nie było łatwe" Pierwszy raz od... czytaj dalej » W ulewnym deszczu i na grząskiej murawie podopieczne trenerki Niny Patalon wysoko triumfowały 12:0, a autorką sześciu goli była Karczewska. Biało-Czerwone mogły niemalże rywalizować w „10”, bowiem bramkarka Kinga Szemik była praktycznie bezrobotna.



W pozostałych czwartkowych meczach grupy F Norwegia pokonała u siebie Kosowo 5:1 (3:0), a Belgia zwyciężyła na wyjeździe Albanię 5:0 (3:0).

Teraz mecz z liderkami

W kolejnym eliminacyjnym spotkaniu Polki zmierzą się we wtorek o godz. 19 w Oslo z liderującą Norwegią. We wcześniejszych potyczkach biało-czerwone zremisowały z najbliższym rywalem (0:0) i Belgią (1:1), pokonały Armenię (1:0), Albanię (2:0) i Kosowo (2:1) oraz uległy na wyjeździe Belgii 0:4.



MŚ 2023 zostaną rozegrane w Australii i Nowej Zelandii. W finałach, po raz pierwszy w historii, wystąpią 32 drużyny, w tym dwaj gospodarze bez konieczności gry w kwalifikacjach.



Do rywalizacji w strefie UEFA zgłosiło się 51 reprezentacji, które zostały podzielone na dziewięć grup, sześcio- i pięciozespołowych. Ich zwycięzcy awansują bezpośrednio do głównego turnieju, a ekipy z drugich miejsc zagrają w barażach. Przepustkę zapewnią sobie dwie najlepsze, a trzecia będzie miała jeszcze szansę w interkontynentalnym turnieju barażowym z udziałem 10 drużyn.

Polska – Armenia 12:0 (6:0).



Bramki: 1:0 Nikola Karczewska (4), 2:0 Weronika Zawistowska (17), 3:0 Nikola Karczewska (24), 4:0 Nikola Karczewska (27), 5:0 Dominika Grabowska (44), 6:0 Adriana Achcińska (45+2-głową), 7:0 Nikola Karczewska (46), 8:0 Nikola Karczewska (50), 9:0 Weronika Zawistowska (57), 10:0 Zofia Buszewska (65), 11:0 Anna Zapała (67), 12:0 Nikola Karczewska (73).

Polska: Kinga Szemik – Anna Zapała, Małgorzata Mesjasz, Paulina Dudek, Zofia Buszewska - Gabriela Grzywińska (68. Klaudia Lefeld), Adriana Achcińska (90+2. Kinga Kozak), Nikol Kaletka (75. Weronika Kaczor) - Weronika Zawistowska (68. Klaudia Maciążka), Nikola Karczewska (75. Ewa Pajor), Dominika Grabowska.



Armenia: Anastasia Klimova (37. Mariam Colakjan) - Nora Jegjan, Sydney Reneee Vermillion, Ani Karapetjan (70. Oksanna Pizlova), Luiza Gazarjan - Ani Gukasjan, Maral Artin, Maria Sachinowa (70. Armine Chaczatrian), Nancy Avesjan (60. Veronika Asatrjan) – Claudia Luise Cholokian, Anna Dallakjan.

Wyniki 7. kolejki grupy F eliminacji piłkarskich mistrzostw świata kobiet:



Polska – Armenia 12:0 (6:0)

Norwegia – Kosowo 5:1 (3:0)

Albania – Belgia 0:5 (0:3)



Tabela:



M P Bramki



1. Norwegia 7 19 39-1

2. Belgia 7 16 43-5

3. Polska 7 14 18-6

4. Albania 7 7 9-23

5. Kosowo 7 4 5-21

6. Armenia 7 0 0-58