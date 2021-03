Nie tylko kadra potrzebuje "Lewego". Bayern nie zamierza puszczać go do Anglii

Eliminacje mistrzostw świata 2022: terminarz spotkań Polaków

Przypomnijmy, że jeśli "Lewy" stawi się na zgrupowaniu reprezentacji i poleci do Londynu, to według egzekwowanych obecnie niemieckich przepisów po powrocie z Wysp, będzie musiał przejść 10-dniową kwarantannę. Taka sytuacja nie jest na rękę Bayernowi, przed którym najważniejsze mecze w sezonie.

Polak piłkarzem kolejki w Bundeslidze. Tym razem nie Lewandowski Co kolejka, to... czytaj dalej » Podobny przypadek dotyczy innego gracza monachijczyków, Davida Alaby, którego reprezentację Austrii czeka wyjazdowe spotkanie ze Szkocją.

- Rozmawiamy z federacjami i naszymi władzami. Jesteśmy w kontakcie z PZPN i zobaczymy, co przyniosą najbliższe dni. Alaba nie poleci do Szkocji i to samo dotyczy Lewandowskiego, jeśli przymusowa kwarantanna zostanie utrzymana - przyznał w piątek Salihamidzić.

Nie chcą ryzykować

Wypowiedź Bośniaka potwierdza, że Bayern nie zamierza iść na rękę reprezentacjom. Już kilka dni temu w podobnym tonie wypowiedział się trener Hansi Flick.

- Nie zamierzamy podejmować ryzyka i chcemy, żeby wszyscy zawodnicy byli gotowi do treningów po powrocie. Zaczęło się dla nas finałowe odliczanie i potrzebujemy wszystkich piłkarzy – mówił kilka dni temu Niemiec.

Bayern nie odda trenera kadrze. "Bylibyśmy szaleni" Bayern jest... czytaj dalej » Bayern ma on prawo nie puścić Polaka na spotkanie reprezentacji. FIFA złagodziła przepisy i zezwoliła, by kluby miały możliwość odrzucenia powołania dla piłkarza, który po powrocie będzie musiał poddać się kwarantannie.

Lewandowski może zdecydować

Inne światło na sprawę rzucił w rozmowie z Onetem Zbigniew Boniek, który przyznał, że decydujące zdanie może należeć w tej kwestii do Lewandowskiego. Prezes PZPN wyraźnie podkreślił jednak, że nie zamierza niczego na polskim kapitanie wymuszać.

Z identycznego powodu, oprócz Lewandowskiego, w meczu z Anglią może zabraknąć Krzysztofa Piątka z Herthy Berlin.

Małe szanse na udział w hitowym spotkaniu z Anglikami ma Arkadiusz Milik z Marsylii. Władzie francuskiej ligi oznajmiły już, że jej piłkarze nie mogą wziąć udział w meczach eliminacji, które odbędą się w na terenie krajów spoza Unii Europejskiej.

Trzy mecze w marcu

Spotkanie z Anglikami odbędzie się 31 marca na Wembley. Wcześniej naszą reprezentację czekają dwa inne mecze eliminacji - z Węgrami (25 marca) na wyjeździe i z Andorą (28 marca) na stadionie Legii Warszawa.