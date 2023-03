Przywrócić narodową twierdzę. Polacy po długiej przerwie wracają na ulubiony obiekt

Ostatnie spotkanie na Stadionie Narodowym Polacy rozegrali nieco ponad pół roku temu, bo we wrześniu z Holandią (0:2) w Lidze Narodów. Owszem, w listopadzie ubiegłego roku mieli zagrać tam towarzysko z Chile, tuż przed wylotem do Kataru na mundial, ale z powodu wady w konstrukcji dachu spotkanie przeniesiono na stadion Legii Warszawa.

W poniedziałek kadrowicze wracają do "domu reprezentacji", jak niegdyś mówiło się o PGE Narodowym. Z Albańczykami rozegrają tu mecz drugiej kolejki eliminacji mistrzostw Europy i będą chcieli zrehabilitować się za piątkową porażkę w Pradze z Czechami (1:3).

- Albańczycy, jesteście wspaniali, ale to my tutaj rządzimy - zaznaczył w niedzielę na konferencji prasowej selekcjoner Fernando Santos. Dla niego będzie to pierwsze domowe spotkanie w roli trenera Biało-Czerwonych.

Dawniej można było z góry zakładać, że jak Polacy grają na Stadionie Narodowym, to nie przegrają. Dawniej...

Aż trudno uwierzyć, ale ostatni raz nasi kadrowicze wygrali tu 9 października 2021 roku z San Marino 5:0, a selekcjonerem był inny Portugalczyk Paulo Sousa. Potem przyszła seria trzech kolejnych porażek na tym obiekcie - z Węgrami (1:2) - pierwsza po znakomitej, trwającej 7,5 roku passie - z Belgią (0:1) oraz ze wspomnianą Holandią.

Łączny bilans na PGE Narodowym od jego otwarcia w lutym 2012 to osiemnaście zwycięstw, dziewięć remisów i sześć porażek.

Pierwszy gwizdek słoweńskiego sędziego Slavko Vinczicia o godzinie 20.45. Wynik na żywo i relacja w eurosport.pl.

Mecze reprezentacji Polski na Stadionie Narodowym w Warszawie:

29.02.2012; Polska - Portugalia 0:0

08.06.2012; Polska - Grecja 1:1 ME

12.06.2012; Polska - Rosja 1:1 ME

12.10.2012; Polska - RPA 1:0

17.10.2012; Polska - Anglia 1:1 el. MŚ

22.03.2013; Polska - Ukraina 1:3 el. MŚ

26.05.2013; Polska - San Marino 5:0 el. MŚ

06.09.2013; Polska - Czarnogóra 1:1 el. MŚ

05.03.2014; Polska - Szkocja 0:1

11.10.2014; Polska - Niemcy 2:0 el. ME

14.10.2014; Polska - Szkocja 2:2 el. ME

13.06.2015; Polska - Gruzja 4:0 el. ME

07.09.2015; Polska - Gibraltar 8:1 (4:0) el. ME

11.10.2015; Polska - Irlandia 2:1 (2:1) el. ME

14.11.2015; Polska - Islandia 4:2 (0:1)

08.10.2016; Polska - Dania 3:2 (2:0) el. MŚ

11.10.2016; Polska - Armenia 2:1 (0:0) el MŚ

10.06.2017; Polska - Rumunia 3:1 (1:0)

04.09.2017; Polska - Kazachstan 3:0 (1:0) el. MŚ

08.10.2017; Polska - Czarnogóra 4:2 (2:0) el. MŚ

10.11.2017; Polska - Urugwaj 0:0

12.06.2018; Polska - Litwa 4:0 (2:0)

24.03.2019; Polska - Łotwa 2:0 (0:0) el. ME

10.06.2019; Polska - Izrael 4:0 (1:0) el. ME

09.09.2019; Polska - Austria 0:0 el. ME

13.10.2019; Polska - Macedonia Północna 2:0 (0:0) el. ME

19.11.2019; Polska - Słowenia 3:2 (1:1) el. ME

02.09.2021; Polska - Albania 4:1 (2:1) el. MŚ

08.09.2021; Polska - Anglia 1:1 (0:0) el. MŚ

09.10.2021; Polska - San Marino 5:0 (2:0)

15.11.2021; Polska - Węgry 1:3 (0:1) el. MŚ

14.06.2022; Polska - Belgia 0:1 (0:1) Liga Narodów

22.09.2022; Polska - Holandia 0:2 (0:1) Liga Narodów

bilans: 33 mecze; 19 zwycięstw Polski, 9 remisów, pięć porażek; bramki: 74-29.