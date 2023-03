Polska - Albania. O której godzinie dzisiaj mecz El. Euro 2024?

Zaspali na eliminacje. Polacy rozbici w Pradze Smutny początek... czytaj dalej » To będzie drugie z ośmiu spotkań Biało-Czerwonych w eliminacjach. Walka o udział w turnieju w Niemczech potrwa do listopada. Euro 2024 ruszy 14 czerwca przyszłego roku.

Polska - Albania: o której godzinie dzisiaj

Polacy rozpoczęli eliminacje bardzo słabo. W Pradze już po nieco ponad dwóch minutach przegrywali 0:2. Widać było, że są kompletnie zagubieni i nieobecni.

Po zmianie stron gospodarze strzelili jeszcze jednego gola i zamknęli Biało-Czerwonym jakiekolwiek nadzieje na odwrócenie losów meczu. W końcówce honorową bramkę dla Polski zdobył rezerwowy Damian Szymański.

W poniedziałek na PGE Narodowym przy komplecie widzów podopieczni Fernando Santosa mają zaprezentować zupełnie inny styl i pokonać Albanię. Spotkanie poprowadzi 43-letni Słoweniec Slavko Vinczić, który będzie sędziował Polakom pierwszy raz w karierze.

Mecz Polska - Albania odbędzie się w poniedziałek, 27 marca o godzinie 20.45. Wynik na żywo i relacja w eurosport.pl.

W składzie polskiego zespołu można spodziewać się zmian. Jak zapowiedział Santos, roszady nie będą jednak radykalne.

- W tym momencie nie jestem w stanie powiedzieć, czy mam nawet 90 procent składu w głowie. Trzy dni treningów dają pewne odpowiedzi na pytania i wątpliwości, ale później przychodzi mecz i trzeba to weryfikować. Wynika to z różnych powodów. Chodzi m.in. o to, że graliśmy przed chwilą mecz z Czechami, więc musimy mieć świeżą drużynę. Nie będzie to jakaś radykalna zmiana, jeśli chodzi o skład na Albanię, ale zmiany na pewno będą - mówił na niedzielnej konferencji prasowej portugalski szkoleniowiec.

Eliminacje Euro 2024. Kiedy i z kim zagrają jeszcze Polacy?

Do turnieju awans wywalczą dwie najlepsze drużyny z każdej z 10 grup. Udział zagwarantowany mają już gospodarze Niemcy. Pozostałych trzech finalistów wyłonią baraże spośród najlepszych zespołów Ligi Narodów, które nie wywalczyły tego awansu.

W poniedziałek Czesi zagrają na wyjeździe z Mołdawią.

Eliminacje Euro 2024. Tabela grupy E # Drużyna Mecze Zwycięstwa Remisy Porażki Gole Punkty 1. Czechy 1 1 0 0 3-1 3 2. Mołdawia 1 0 1 0 1-1 1 3. Wyspy Owcze 1 0 1 0 1-1 1 4. Albania 0 0 0 0 0-0 0 5. Polska 1 0 0 1 1-3 0

Kadra reprezentacji Polski na mecze i Albanią:



bramkarze: Bartłomiej Drągowski, Łukasz Skorupski, Wojciech Szczęsny.



obrońcy: Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Paweł Dawidowicz, Robert Gumny, Michał Karbownik, Jakub Kiwior, Kamil Piątkowski.



pomocnicy: Krystian Bielik, Kacper Kozłowski, Ben Lederman, Karol Linetty, Damian Szymański, Sebastian Szymański, Przemysław Frankowski, Jakub Kamiński, Michał Skóraś, Nicola Zalewski, Piotr Zieliński.



napastnicy: Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek, Karol Świderski.