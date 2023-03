Zgoda ratusza na mecz kadry na Stadionie Narodowym. Z zastrzeżeniem

W poniedziałek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wydał pozytywną decyzję na zorganizowanie na Stadionie Narodowym imprezy masowej. Oznacza to, że mecz Polska-Albania może się tam odbyć 27 marca. W decyzji są jednak zastrzeżenia wynikające z wytycznych zawartych w decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.



Jednocześnie odmówił pozwolenia na mecz finałowy Fortuna Puchar Polski 2023, który miał odbyć się 2 maja oraz na mecz towarzyski reprezentacji Polski, który miał odbyć się 16 czerwca.

Ścisłe wytyczne PINB

Gol, trzy asysty, kluczowy błąd. Raport kadrowiczów przed zgrupowaniem W poniedziałek... czytaj dalej » - Tak jak informowaliśmy, wydaliśmy dzisiaj pozytywną decyzję na przeprowadzenie w dniu 27 marca imprezy masowej czyli meczu Polska-Albania, na Stadionie Narodowym z zastrzeżeniami wynikającymi z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego - powiedziała w poniedziałek rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth.



W decyzji PINB zaznaczył, że wprawdzie konstrukcja zadaszenia jest bezpieczna i może być użytkowana w zakresie płyty stadionu i trybun w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ludzi, ale ma pewne zastrzeżenia.



Muszą być spełnione określone warunki. Dach ruchomy nad płytą stadionu powinien pozostać otwarty w okresie od pierwszego dnia listopada do pierwszego dnia maja. "Celem jest uniknięcie obciążenia śniegiem na części ruchomej zadaszenia. W przypadku, gdy zarządca stadionu będzie chciał czasowo zamknąć dach w tym okresie, może to zrobić pod warunkiem posiadania profesjonalnej prognozy meteorologicznej wykluczającej opady śniegu w czasie, gdy dach będzie zamknięty" - wyjaśnił PINB.



Nie można nic podwiesić do konstrukcji dachu bez zgody specjalistów. Dopuszczone jest obciążenie śniegiem "wywołujące deformacje pionowe max. 50 mm (zarządca dysponuje systemem monitoringu mierzącym przemieszczenia w sposób ciągły)". Tu również wymagana jest profesjonalna prognozy pogody oraz możliwość odśnieżenia.



Przy obecnej pogodzie najważniejsze wydaje się zalecenie dotyczące silnego wiatru. "W przypadku sztormowej prognozy silnego wiatru tj. powyżej 15 m/s. (wiatr średni 10-minutowy na wysokości 10 m nad terenem) użytkowanie stadionu w obszarze płyty i trybun jest zabronione" - wyjaśnił PINB.



Dodatkowo w decyzji określono jeszcze szczegóły techniczne, które muszą być spełnione, by impreza masowa mogła się odbyć.



To już ostatnia decyzja pozwalająca na odbycie się na Stadionie Narodowym meczu eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy Polska-Albania. Wydarzenie odbędzie się 27 marca.

- Najważniejsze, że jest pozwolenie. Szykujemy się normalnie do meczu w poniedziałek, bo na pogodę nikt nie ma wpływu. Myślę, że nic niespodziewanego się nie wydarzy, żeby ten mecz miał się nie odbyć - mówił w poniedziałek w rozmowie reporterem TVN24 Adrianem Mielnikiem rzecznik reprezentacji Polski Jakub Kwiatkowski.

