Klął i prawie potraktował arbitra "z byka". W tym sezonie już nie zagra

Ojrzyński wrócił do ekstraklasy. Ma uratować Wisłę Płock Leszek Ojrzyński... czytaj dalej » Płocczanie wygrali z Cracovią 3:2 w 24. kolejce Lotto Ekstraklasy, co dało im wtedy spore nadzieje na skuteczną walkę o utrzymanie. Wielkie widowisko w Płocku miało jednak swojego antybohatera. W 87. minucie spotkania czerwona kartkę zobaczył Stefańczyk. Całkiem słusznie, bowiem stracił panowanie nad sobą. Mocne słowa, wymachiwanie rękami i zetknięcie się czołem z arbitrem – 35-letni prawy obrońca Wisły pozwolił sobie na zbyt dużo.

Kara podtrzymana

"Na zawodnika Wisły Płock Cezarego Stefańczyka nałożono karę sześciu miesięcy dyskwalifikacji w rozgrywkach ekstraklasy w związku z naruszeniem nietykalności sędziego podczas meczu Wisła Płock - Cracovia w 24. kolejce" - napisała w oficjalnym komunikacie Komisji Ligi. Klub z Płocka odwołał się od decyzji, lecz nic nie wskórał. Kara została podtrzymana.

Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN utrzymała w mocy decyzję Komisji Ligi z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie Cezarego Stefańczyka.

Tak surowa kara dla niesprawiającego nigdy problemów Stefańczyka to duży problem nowego trenera Wisły Płock Leszka Ojrzyńskiego. Na prawej obronie będzie miał do dyspozycji Jake’a McGinga i Patryka Stępińskiego. W ostatnich czterech spotkaniach to Australijczyk zastępował Stefańczyka.