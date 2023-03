"Zostawcie ich! To piłkarze!". Policja pobiła się z zawodnikami reprezentacji

"Nasza złość była bardzo duża". Co leżało u podstaw zwycięstwa z Albanią Piotr Zieliński w... czytaj dalej » Rano we wtorek z aresztu wypuszczony został bramkarz peruwiańskiej kadry Pedro Gallese. Piłkarz, jak podały służby, był jednym z zatrzymanych po starciach z funkcjonariuszami hiszpańskiej policji.

Stołeczne media podały, że Gallese, na co dzień golkiper Orlando City, był tylko jednym z wielu uczestników starć przed hotelem, w którym zakwaterowana jest reprezentacja Peru.

Popchnięty piłkarz

Według dziennika "El Pais" starcia z policją zaczęły się w chwili, kiedy piłkarze kadry peruwiańskiej wyszli z hotelu, aby przywitać się z kilkusetosobową grupą peruwiańskich kibiców. Ich spotkanie udaremnili jednak funkcjonariusze Policji Krajowej (Policia Nacional).

Gazeta podała, że bijatyka policjantów z piłkarzami rozpoczęła się od popchnięcia przez jednego z policjantów pomocnika Peru Yoshimara Yotuna. Piłkarz odwzajemnił się funkcjonariuszowi popchnięciem.

Z nagrań obecnych przed hotelem osób, które opublikowały fragmenty zajść w internecie wynika, że w bijatyce z policją po stronie zawodników walczyli fani peruwiańskiej drużyny. Na filmie widać, jak peruwiańscy działacze sportowi rozdzielając funkcjonariuszy od graczy krzyczą: "Zostawcie ich! To piłkarze!".