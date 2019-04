Areszt za zdjęcia zmarłego Emiliano Sali

Służby z Wiltshire w południowowschodniej Anglii zatrzymały 48-letnią kobietę i starszego od niej o 14 lat mężczyznę, pod zarzutem wtargnięcia do prosektorium i wykonania zdjęć piłkarza, a następnie opublikowania ich w lutym w internecie.



Administrator Twittera wkrótce po tym uniemożliwił dalsze ich rozpowszechnianie.



Sekcja zwłok wykazała, że do śmierci Sali przyczyniły się obrażenia głowy i tułowia.

Podpisał kontrakt w Cardiff

28-letni Sala był czołowym napastnikiem ligi francuskiej i zarazem najdroższym piłkarzem w historii klubu Cardiff City, do którego został sprzedany za ok. 15 milionów funtów.



Trzy miesiące po śmierci Emiliano Sali zmarł jego ojciec Ponad trzy... czytaj dalej » Zginął 21 stycznia w drodze do Cardiff, gdzie miał dołączyć do nowego klubu. Awionetka, którą leciał, wpadła do Kanału La Manche. Na pokładzie samolotu, poza nim, znajdował się 59-letni pilot David Ibbotson.



Dwa dni po zaginięciu maszyny policja z wyspy Guernsey poinformowała najbliższych pasażera i pilota, że poszukiwania samolotu zostały zakończone. Później, dzięki funduszom zebranym przez rodzinę zawodnika i fanów w internecie, wznowiono akcję.



Wrak został odnaleziony 3 lutego przez prywatną firmę detektywistyczną. Cztery dni później policja brytyjskiego hrabstwa Dorset potwierdziła, że zidentyfikowaną ofiarą katastrofy jest piłkarz. Ciała pilota do dziś nie odnaleziono. Jego rodzina chciała kontynuować poszukiwania, jednakże zebrała niewystarczającą na to sumę pieniędzy.



Ponad trzy miesiące po śmierci syna zmarł w swoim domu w mieście Progreso, jego 58-letni ojciec Horacio.