Półfinały Pucharu Niemiec na żywo tylko w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze

Bayern poluje na trzech piłkarzy. Jeden już poznał warunki W Bayernie... czytaj dalej » W pierwszym półfinale zagra jedyny w stawce przedstawiciel 2. Bundesligi. Hamburger SV to jeden z najbardziej utytułowanych klubów w Niemczech. Od 1963 do 2018 roku nieprzerwanie grał w najwyższej klasie rozgrywkowej. Po bolesnym spadku zespół z Hamburga jest na dobrej drodze do powrotu do Bundesligi, ale w tym sezonie walczy także o kolejny w historii Puchar Niemiec. Aby o tym myśleć, trzykrotni zdobywcy trofeum muszą we wtorek pokonać jednego z głównych faworytów rozgrywek czyli RB Lipsk.

Bayern celuje w dziewiętnasty puchar

Drugi półfinał będzie starciem najbardziej utytułowanych klubów w historii Pucharu Niemiec. Werder Brema zdobył to trofeum sześć razy, a Bayern Monachium aż 18! Bawarczycy w dalszym ciągu mogą liczyć na zdobycie podwójnej korony. W ćwierćfinale ogromne problemy sprawiło im drugoligowe Heidenheim, a sytuację musiał ratować m.in. Robert Lewandowski, który pojawił się na boisku w drugiej połowie i strzelił dwa gole w szalonym meczu, który zakończył się wynikiem 5:4.

Transmisje poprzedzone studiem z udziałem komentatorów i ekspertów Eurosportu rozpoczną się o 20:15.

Plan transmisji w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze:

Wtorek, 20:15, Hamburger SV – RB Lipsk

Środa, 20:15, Werder Brema – Bayern Monachium