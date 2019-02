Barcelona w finale Pucharu Hiszpanii. Upokorzyła Real na jego stadionie

Frenkie de Jong oraz Matthijs de Ligt to obecnie najgorętsze nazwiska w holenderskiej piłce. O wielce utalentowanych piłkarzy Ajaksu walczy cała Europa. Klub z Amsterdamu nie zamierza jednak sprzedawać ich za bezcen. W negocjacjach bierze udział wiele klubów, ale ostatnio kosmiczną ofertę złożyła Barcelona. "Duma Katalonii" ponoć zaoferowała 140 milionów za De Jonga i De Ligta.

W pierwszym spotkaniu obu zespołów na Camp Nou padł wynik 1:1. Wówczas w podstawowym składzie zabrakło asa Barcy Leo Messiego. Oszczędzany Argentyńczyk pojawił się na murawie dopiero w drugiej połowie. Tym razem nie było mowy, o oszczędzaniu kogokolwiek. Oba zespoły zagrały w optymalnych składach i liczyły na ogranie odwiecznego rywala.

Real Madryt - Barcelona 0:3 w Pucharze Króla (Relacja) Wielka wygrana... czytaj dalej » Triumf w półfinale Copa del Rey miał też dać psychologiczną przewagę przed resztą sezonu i sobotnim starciem obu ekip w La Liga. Obecnie Barcelona ma siedem puntów więcej niż Real i do kolejnego El Clasico przystąpi w znacznie lepszych nastrojach.

Niewykorzystane sytuacje Realu

W pierwszej połowie dominowali gospodarze. Jako pierwszy dwukrotnie przed ogromną szansą stanął Junior Vinicius. Brazylijczyk najpierw przestrzelił z kilkunastu metrów, a w kolejnej akcji powstrzymał go Marc-Andre ter Stegen.

Barcelona w swoim stylu starała się grać podaniami, ale nie konstruowała groźnych okazji. Co innego Królewscy, którzy z minuty na minutę byli bliżej strzelenia gola. Sytuacji sam na sam z bramkarzem nie potrafił wykorzystać Karim Benzema, a Vinicius posłał piłkę nad poprzeczką, stojąc siedem metrów przed bramką. 18-latek musi popracować nad wykorzystywaniem tak wyśmienitych szans.

Źródło: PAP/EPA Vinicius ma czego żałować

Real powinien prowadzić po pierwszej połowie. A przecież gospodarzom do awansu wystarczał wynik bezbramkowy. Piłkarze Barcelony wiedzieli, że muszą coś zmienić w swojej grze i po zmianie stron ruszyli do przodu. Katalończycy już pierwszą sytuację, jaką stworzyli, zamienili na gola! W 50. minucie Ousmane Dembele przedarł się lewą stroną, podał do Luisa Suareza, a Urugwajczyk precyzyjnym strzałem nie dał szans Keylorowi Navasowi.

W kolejnych fragmentach meczu Real atakował z wielkim zaangażowaniem. Szansę na gola miał obrońca miejscowych Sergio Reguilon, który strzelał głową, ale ter Stegen popisał się kapitalną paradą. Bramką nie zakończył się też dynamiczny rajd Viniciusa.

Dobijanie rywala

O tym, że niewykorzystane okazje się mszczą przekonaliśmy się ponownie w 69. min. Wówczas Barcelona przeprowadziła błyskawiczną kontrę, Dembele znowu uciekł obrońcom, ostro dośrodkował, a piłkę do własnej bramki wpakował interweniujący Raphael Varane. Real nie otrząsnął się jeszcze po tym ciosie, a już przegrywał 0:3. Tym razem Suarez wykorzystał rzut karny strzałem a la Panenka. Barcelona bezlitośnie demolowała rywali.P

Piłkarze Realu byli jak zamroczony pięściarz i do końca meczu nie zdołali już się podnieść.

W drugim półfinale Pucharu Hiszpanii rywalizują Betis Sewilla i Valencia. W pierwszym meczu na stadionie Betisu, gdzie 25 maja odbędzie się także spotkanie o trofeum, padł remis 2:2. Rewanż rozpocznie się w czwartek o 21.

Real Madryt - Barcelona 0:3 (0:0)



Bramki: Suarez (50', 73' - karny), Varane (69' - samobójcze trafienie)