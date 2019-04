Trener Ajaksu: dokonaliśmy czegoś pięknego, ale chcemy więcej

16.04 | Po niezwykle emocjonującym meczu Ajax Amsterdam w wielkim stylu pokonał na wyjeździe Juventus 2:1 i awansował do półfinału Ligi Mistrzów. W barwach turyńczyków doskonałą partię rozegrał Wojciech Szczęsny, ale nie był w stanie powstrzymać kapitalnie grających Holendrów.

Ajax wyeliminował już i broniący trofeum Real Madryt, i mistrza Włoch Juventus. W obu przypadkach to rywale uważani byli za faworytów.

Teraz większe szanse daje się drużynie z Amsterdamu.

Po raz pierwszy od 22 lat

- To nie ma znaczenia, nic nie daje mi taka informacja, prawda i tak wychodzi na boisku. Wiemy, jakie zadanie stoi przed nami - zapowiedział ten Hag na przedmeczowej konferencji.

Obecność Ajaksu w tej fazie rozgrywek, po raz pierwszy od 22 lat, jest sporą niespodzianką. Wicemistrz Holandii nie tylko pokonał teoretycznie mocniejszych rywali, ale dokonał tego w widowiskowym stylu. - To fantastyczne, że dotarliśmy tak daleko. Nikt się nie spodziewał, że jakikolwiek holenderski klub może to zrobić. Dokonaliśmy czegoś pięknego, ale wciąż chcemy więcej. To nasze motto na ten dwumecz: chcemy więcej - dodał szkoleniowiec.

Erik ten Hag na razie wprowadził Ajax do półfinału

Pochettino: musisz mierzyć wysoko

Także awans Tottenhamu jest nieoczekiwany. Argentyński menedżer Kogutów Mauricio Pochettino nie ukrywał, że to jeden z najprzyjemniejszych momentów w jego karierze. - Pięć lat temu, kiedy tu przyszedłem, półfinał Ligi Mistrzów był mrzonką. Ale kiedy snujesz marzenia, musisz mierzyć wysoko - mówił Pochettino.

To najważniejszy mecz Tottenhamu w europejskich pucharach od 57 lat, kiedy w roku 1962 przegrał w półfinale Pucharu Europy z Benficą Lizbona. Przez resztę sezonu prawdopodobnie będzie musiał sobie radzić bez najskuteczniejszego w ostatnich latach zawodnika tej drużyny Harry'ego Kane'a, który doznał kontuzji kostki. Do tego we wtorek za kartki będzie pauzować Koreańczyk Son Heung-Min. - Okoliczności są, jakie są. Mamy ograniczone możliwości, ale jesteśmy optymistycznie nastawieni - zapewnił Argentyńczyk.

Rewanż zaplanowano na 8 maja. W drugiej parze półfinałowej zmierzą się Barcelona i Liverpool.

Finał rozegrany zostanie 1 czerwca.

