To nie była ekstraklasa. Sześć goli i szalony mecz w Szczecinie

Gdynianie na wiosnę zdobyli jedynie dwa punkty, co zakończyło się zwolnieniem trenera Zbigniewa Smółki. Jego obowiązki tymczasowo przejął asystent Grzegorz Witt. W niedzielę zajmująca 14. miejsce Arka pojechała do Szczecina, by zmierzyć się z walczącą o utrzymanie miejsca w pierwszej ósemce Pogonią.

Od początku spotkania obie strony postawiły na atak. Pierwszą sytuację do strzelenia gola stworzyli gospodarze – Iker Guarrotxena podał w pole karne, ale Kamil Drygas nieczysto trafił w piłkę i ta przeleciała obok bramki. Jednak w 26. minucie piłkarze Pogoni już się nie pomylili – tym razem po krótkim rozegraniu rzutu rożnego i centrze na bliższy słupek na piłkę nabiegł Michał Żyro i uderzeniem głową pokonał golkipera rywali.

W listopadzie ubiegłego roku Żyro doznał kontuzji pachwiny właśnie w spotkaniu ligowym z Arką. Z tego powodu nie wystąpił w sześciu meczach Pogoni, a następnie długo dochodził do formy. Pomijając niedzielne spotkanie, wystąpił w zaledwie siedmiu meczach i spędził na murawie tylko 76 minut.

Gdynianie zdołali doprowadzić do wyrównania w 40. minucie. Tadeusz Socha podał na siódmy metr do nadbiegającego Marko Vejinovicia, a ten nie zmarnował okazji i pewnie trafił do siatki. Było 1:1.

W drugiej odsłonie było jeszcze ciekawiej. Pierwsze uderzenie zadała Arka, a konkretnie Maciej Jankowski, który dobiegł do bezpańskiej piłki i zdecydował się na strzał z dystansu, po którym piłka poleciała w samo okienko.

Pogoń odpowiedziała w 71. minucie. Znakomitym podaniem popisał się Guarrotxena, który minął zwodem trzech rywali i dograł do wychodzącego na pozycję Majewskiego. Ten nie zmarnował szansy.

Minęło zaledwie kilka minut, a Arka ponownie wyszła na prowadzenie. Tym razem do siatki po świetnym dośrodkowaniu Gorana Cvijanovicia trafił Adam Deja.

Gospodarze jednak nie odpuścili. Z prawej strony dośrodkował Jakub Bartkowski, a rezerwowy Soufian Benyamina najwyżej wyskoczył do piłki i doprowadził do wyrównania - 3:3.

W samej końcówce spotkania drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał obrońca Arki Christian Maghoma, a znakomitą interwencją popisał się Pavels Steinbors. Zasłużony podział punktów w Szczecinie.

Pogoń Szczecin - Arka Gdynia 3:3 (1:1)

Bramki: Michał Żyro (26), Radosław Majewski (71), Soufian Benyamina (87) - Marko Vejinovic (40), Maciej Jankowski (56), Adam Deja (75),



Pogoń Szczecin: Łukasz Załuska - Jakub Bartkowski, Jarosław Fojut (57. David Stec), Mariusz Malec, Hubert Matynia - Iker Guarrotxena (82. Sebastian Kowalczyk), Tomas Podstawski, Kamil Drygas, Radosław Majewski, Zvonimir Kozulj - Michał Żyro (57. Soufian Benyamina)

Arka Gdynia: Pavels Steinbors - Damian Zbozień, Christian Maghoma, Frederik Helstrup, Adam Marciniak (32. Tadeusz Socha) - Nabil Aankour (90. Adam Danch), Marko Vejinovic, Adam Deja, Maciej Jankowski, Michał Janota (71. Goran Cvijanovic) - Aleksandyr Kolew.