Raków zdobył Szczecin. Strzelił gole na miarę lidera ekstraklasy

Zobacz co wydarzyło się podczas meczu Legia Warszawa – Pogoń Szczecin.

Wielkie emocje w Zabrzu. Klasyk dla Legii Legia Warszawa w... czytaj dalej » Choć Raków wszedł w nowy rok dosyć niepewnie, tracąc punkty z Wartą Poznań i Stalą Mielec, to z czasem wrócił już na właściwą, zwycięską ścieżkę. Do wyjazdu do Szczecina podchodził pokrzepiony serią trzech kolejnych wygranych na wszystkich frontach.

Początkowo w szlagierze przeważała Pogoń. Częstochowianie wykazali się jednak konsekwencją godną lidera ligi i gdy tylko stworzyli poważną sytuację bramkową, to zamienili ją w gola.

Zdobyli zresztą fantastyczną bramkę. W 38. minucie Władysław Koczerhin zdecydował się na zaskakujące uderzenie z lewego narożnika. Piłka po przekątnej wylądowała w bramce Dante Stipicy.

Kibicom na Stadionie Miejskim w Szczecinie po tym meczu pozostanie w głowach zapewne jedna zagadka. Który gol był bardziej wyjątkowy - wspominany, strzelony przez Koczerhina czy ten, którym niedługo po przerwie popisał się Jean Carlos. Były zawodnik portowców kapitalnie złożył się do spadającej piłki na skraju pola karnego i huknął w okienko.

Raków pozostaje zdecydowanym liderem PKO BP Ekstraklasy i znów ma dziewięć punktów przewagi nad drugą Legią. Ekipa ze Szczecina jest czwarta, z trzema punktami straty do podium.

Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa 0:2 (0:1)

Bramki: Władysław Koczerhin (38.), Jean Carlos (53.)



#POGRCZ



Hit dla @Rakow1921!pic.twitter.com/6MWQzKvR1c — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) March 5, 2023

Grała ekstraklasa

Rafał Augustyniak stracił zęby na boisku. "Gremlin w drużynie" Rafał Augustyniak... czytaj dalej » W dwóch pozostałych niedzielnych meczach ekstraklasy doszło do remisów 1:1. Takimi wynikami zakończyły się spotkania Miedzi Legnica z Jagiellonią Białystok oraz Cracovii Kraków ze Śląskiem Wrocław.

Wyniki meczów 23. kolejki ekstraklasy:

piątek:

PGE FKS Stal Mielec - Piast Gliwice 0:2 (0:0)

Lech Poznań - Lechia Gdańsk 5:0 (2:0)

sobota:

Widzew Łódź - Warta Poznań 0:2 (0:1)

Korona Kielce - Wisła Płock 1:0 (0:0)

Górnik Zabrze - Legia Warszawa 0:1 (0:1)

niedziela:

Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa 0:2 (0:1)

Miedź Legnica - Jagiellonia Białystok 1:1 (1:1)

Cracovia Kraków - Śląsk Wrocław 1:1 (0:1)



poniedziałek:

Radomiak Radom - KGHM Zagłębie Lubin (godz. 19.00)