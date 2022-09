Raków rozbił Legię. Lech zatrzymany w Szczecinie

Mocny Widzew. Łodzianie ograli Cracovię Widzew Łódź... czytaj dalej » Początek meczu w Częstochowie był dość wyrównany, ale sytuacja zmieniła się, gdy gospodarze dostali rzut karny podyktowany za faul na Ivi Lopezie. Sam poszkodowany pewnie wykorzystał jedenastkę w 30. minucie.

Co więcej, po chwili Raków powinien prowadzić 2:0, ale znakomitej okazji nie wykorzystał Vladislavs Gutkovskis. Zresztą ten sam zawodnik już w doliczonym czasie gry nie trafił do pustej bramki z kilku metrów.

Legia odpowiedziała przede wszystkim świetną kontrą zakończoną strzałem Carlitosa, ale piłkę niemal z linii bramkowej wybił jeden z obrońców częstochowian. Drużyna Marka Papszuna zasłużenie schodziła na przerwę prowadząc 1:0.

Katastrofa Legii

Po zmianie stron długo nic nie zapowiadało katastrofy gości, albowiem dopiero w 79. minucie Raków podwyższył na 2:0. Tym razem sprytną podcinką po podaniu Stratosa Svarnasa popisał się Bartosz Nowak.

Stracony gol podłamał warszawski zespół. W 90. minucie trzeciego gola dla Raków dołożył Fabian Piasecki, który wygrał przepychankę z Rafałem Augustyniakiem i oddał pewny strzał. Chwilę później czwartą bramkę zdobył Nowak, tym razem kończąc świetną kontrę.

Legia mogła stracić jeszcze jednego gola, ale na jej szczęście Sebastian Musiolik był na spalonym. Nie zmienia to faktu, że drużyna Kosty Runjaica przegrała zdecydowanie.

W czołówce tabeli panuje ścisk. Wisła Płock, Pogoń i Legia mają po 17 punktów. Raków jest czwarty i ma punkt mniej, ale także jedno spotkanie więcej do rozegrania.

Pogoń uratowała się w końcówce

Hit kolejki ekstraklasy w Szczecinie zgromadził na trybunach rekordową liczbę kibiców. Prawie 17 tys. osób, z czego ponad tysiąc przybyło ze stolicy Wielkopolski, by po raz pierwszy wypełnić nowo wybudowany sektor fanów drużyn przyjezdnych.



Wielkie emocje w końcówce. Zmarnowany rzut karny, a potem zwycięski gol Śląsk Wrocław... czytaj dalej » Już pierwsza ofensywna akcja gospodarzy przyniosła im prowadzenie. Pontus Almqvist zabawił się Barrym Douglasem, zgubił go, odegrał do Mateusza Łęgowskiego. Strzał młodzieżowca odbił Filip Bednarek, ale Sebastian Kowalczyk nie miał problemów ze skuteczną dobitką.

Po stracie gola Lech przejął inicjatywę. Nie była to przewaga przygniatająca, ale goście zdecydowanie częściej przebywali na połowie szczecinian. Poznaniacy dopięli swego w 20. minucie. Jesper Karlstroem wbiegł w pole karne, odegrał piłkę do tyłu, tak jak w bilardzie odbiła się od kilku obrońców Pogoni, co wykorzystał Mikael Ishak trafiając do pustej bramki.

Druga część rozpoczęła się nieszczęśliwie dla gospodarzy. Ishak urwał się prawym skrzydłem, zagrał na piąty metr, a Michał Skóraś uprzedził stoperów Pogoni pakując piłkę do siatki.

Szczecinianie wyrównali w doliczonym czasie gry. Po jednym z rzutów rożnych Barry Douglas sfaulował w polu karnym Damiana Dąbrowskiego. Sędzia Paweł Raczkowski pokazał obrońcy Lecha czerwoną kartkę i wskazał na jedenasty metr. Kamil Drygas trafił do siatki zapewniając remis swojej drużynie.

Źródło: Newspix Pogoń Szczecin zremisowała z Lechem Poznań

Pogoń Szczecin - Lech Poznań 2:2 (1:1)

Bramki: Kowalczyk (8'), Drygas (90+9-karny) - Ishak (20'), Skóraś (48')

Pogoń Szczecin: Dante Stipica - Jakub Bartkowski, Kostas Triantafyllopoulos, Benedikt Zech, Leo Borges - Pontus Almqvist, Damian Dąbrowski, Mateusz Łęgowski (60. Kacper Smoliński, 63. Wahan Biczachczjan), Sebastian Kowalczyk (60. Jean Carlos Silva), Kamil Grosicki (80. Kamil Drygas) - Luka Zahovic (80. Mariusz Fornalczyk).

Lech Poznań: Filip Bednarek - Antonio Milic, Barry Douglas, Joel Pereira, Lubomir Satka - Afonso Sousa (75. Joao Amaral), Jesper Karlstroem (85. Nika Kwekweskiri), Michał Skóraś (90+5. Filip Dagerstaal), Radosław Murawski, Filip Szymczak - Mikael Ishak.

Raków Częstochowa - Legia Warszawa 4:0 (1:0)

Bramki: Lopez (30' - karny), Nowak (79 i 92'), Piasecki (90')

Raków Częstochowa: Vladan Kovacevic - Stratos Svarnas, Zoran Arsenic, Milan Rundic - Fran Tudor, Giannis Papanikolaou, Szymon Czyż (65. Władysław Koczerhin), Patryk Kun - Mateusz Wdowiak (77. Bartosz Nowak), Ivi Lopez (77. Sebastian Musiolik) - Vladislavs Gutkovskis (61. Fabian Piasecki).

Legia Warszawa: Kacper Tobiasz - Mattias Johansson, Rafał Augustyniak, Maik Nawrocki, Filip Mladenovic - Paweł Wszołek (60. Maciej Rosołek), Ernest Muci (84. Blaz Kramer), Bartosz Slisz (84. Bartosz Kapustka), Josue, Makana Baku (46. Patryk Sokołowski) - Carlitos (79. Robert Pich).