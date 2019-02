"Koszmar" Pogba. Francuzi bezlitośni

Butelka na murawie, niecenzuralne słowa Di Marii w stronę fanów United Angel Di Maria... czytaj dalej » Gdy na ławce trenerskiej MU pojawił się Ole Gunnar Solskjaer, forma Paula Pogby eksplodowała. Francuz strzelił osiem goli w dziesięciu spotkaniach Premier League. Pod wodzą Jose Mourinho, poprzedniego trenera, trafiał do siatki tylko trzykrotnie, w tym dwa razy z karnych. Potrzebował na to czternastu spotkań.

Najgorsze liczby



We wtorkowy wieczór miał kontynuować serię, być najlepszy na boisku, a tymczasem był najgorszy. "L'Equipe" dał Pogbie "trójkę" w skali 1 do 10. Francuscy dziennikarze nazwali Pogbę "koszmarem Czerwonych Diabłów".

W starciu z PSG pomocnik zaliczył tylko 31 podań, najmniej odkąd na Old Trafford rządzi Ole Gunnar Solskjaer. Tylko 75,61 proc. tych podań było celnych, również najmniej za kadencji Norwega, czyli od końcówki grudnia. Mistrz świata miał jedynie 55 kontaktów z piłką, niesamowicie mało jak na zawodnika środka pola. To najgorszy wynik Pogby od czasów Jose Mourinho w Manchesterze United.



1 - Paul Pogba is the first Manchester United player to receive a red card in a Champions League knockout stage match since Nani against Real Madrid in the Last 16 second leg in March 2013. Misery. #MUNPSGpic.twitter.com/HtGX7NNglY — OptaJoe (@OptaJoe) February 12, 2019





Nabrany przez Daniego Alvesa

Kibice wicemistrzów Anglii mogą ubolewać, bo Pogba nie będzie miał okazji, by się zrehabilitować. Dwie żółte kartki wysłały go do szatni w 89. minucie. Piłkarz nie zagra w rewanżu na Parc de Princes.

- Jeśli chodzi o drugą kartkę... Paul chciał zastawić piłkę, a Dani Alves jest na tyle doświadczony, że wstawił nogę w odpowiednie miejsce. Wiem, że Paul chciał po prostu chronić piłkę. Miał pecha i trafił przeciwnika w kolano - bronił Pogbę trener MU.

1/8 finału Ligi Mistrzów:



wtorek, 12 lutego

Manchester United - PSG 0:2 (0:0)

AS Roma - FC Porto 2:1 (0:0)



środa, 13 lutego

Tottenham - Borussia Dortmund

Ajax Amsterdam - Real Madryt



wtorek, 19 lutego

Olympique Lyon - FC Barcelona

Liverpool - Bayern Monachium



środa, 20 lutego

Schalke 04 - Manchester City

Atletico Madryt - Juventus