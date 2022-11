Afera w polskiej piłce. PZPN swoje, kluby swoje: "to wojna bukmacherów"

Mail do skrzynek trafił we wtorek rano. Oskarża się Bałtyk, Błękitnych Stargard oraz Pogoń Szczecin II, wszystkie kluby grają w trzeciej lidze, w Polsce to czwarty poziom rozgrywek.

Zarzuty dotyczą tzw. match fixingu, nagłego wzrostu zakładów na wybrany mecz, dotyczącego np. konkretnego wyniku, liczby bramek czy kartek.

Listkiewicz: ja w Bałtyku dla ozdoby

Dzwonimy do Michała Listkiewicza, byłego prezesa PZPN, który widnieje w zarządzie klubu z Gdyni.

- Ja w tym klubie niemal nie funkcjonuję, bywam w nim raz, może dwa razy w roku. Nie uczestniczę w działalności Bałtyku, na meczu Bałtyku nie byłem ze dwa lata. Jestem tam tylko dla ozdoby, poprosił mnie o to prezes, żebym wsparł klub swoim autorytetem – stwierdza, gdy pytamy, co wie na ten temat.

Za chwilę dodaje: - To fejki, taką dostałem wiadomość. Słyszałem, że to wojna bukmacherów między sobą. Tak mi przekazano. Ma to służyć podkopaniu pozycji bukmacherów legalnych przez nielegalnych.

Nie chce wypowiadać się w imieniu klubu. Dzwonimy więc do wiceprezesa Bałtyku.

Wiceprezes Bałtyku: dziwna, nierzetelna treść

Andrzej Adamczyk potwierdza, że były szef PZPN nie uczestniczy w działalności klubu, a pomaga np. w rozmowach z miastem.

Adamczyk: - Dostaliśmy to, nazwijmy to tak, informację, bo zakładam, że wysłał to jakiś bot. Dziwna, nierzetelna treść, dziwni adresaci wiadomości, bo uwzględniono nie tylko kluby sportowe, ale osoby prywatne. Na przykład mamy do czynienia z Cheerleaders Gdynia, klubem tancerek na meczach koszykarskich.

Działacz pokazuje nam maile. Kilkadziesiąt adresatów i faktycznie: są kluby sportowe, osoby prywatne, ale też sklepy czy firma zajmująca się układaniem diety.

Tytuł wysłanego we wtorek maila: "Important news, about the gambling evidence of Polish football clubs".

"Klub Polski ma 100% problemów"

To sprawdzamy, jakie tam są dowody na brudną grę polskich klubów. Treść maila jest w trzech językach – angielskim, polskimi rosyjskim. Łamanym, delikatnie mówiąc, angielskim i polskim.

"Klub Polski (Baltik Gdynia, Stargard Szczecinski, Pogon Szczecin 2) ma 100% problemów. Poprzez badanie penetracji graczy i pośredników, każdy klub ma pięciu graczy uczestniczących w stałej grze, a wyniki gry są ustalone. Przeprowadziliśmy dalsze dochodzenie za pomocą środków technicznych i zweryfikowaliśmy zapisy transakcji, zapisy czatu, nagrania, zdjęcia, kwoty zakładów wszystkich graczy, a także nieprawidłowe kursy" – twierdzi nadawca wiadomości, który przedstawia się jako Lu Gia Do. Pada nazwa firmy, dla której pracuje.

Źródło: Bałtyk Gdynia Treść wiadomości przesłana m.in. polskim klubom

W załącznikach są zdjęcia i nagrania: ktoś w samochodzie przelicza euro, ktoś siedzi na stadionie podczas meczu Bałtyku. Są zdjęcia przyjętych kursów na to spotkanie. Padają nazwiska pięciu piłkarzy gdyńskiego klubu.

- Nazwiska naszych piłkarzy prawdziwe, ale twarze, jakie pokazano, rzekomych zawodników ustawiających spotkania pierwszy raz widzę – twierdzi Adamczyk.

Źródło: Bałtyk Gdynia Zdjęcia mające przedstawiać dowody na nieczystą grę

Bałtyk: nikt z piłkarzy niczego nie zgłosił

Adamczyk: - Jest mowa o podejrzeniu ustawienia jednego meczu, bez twardych dowodów. Zebrałem informacje od kapitana drużyny, rozmawiałem też ze "starszyzną", najbardziej doświadczonymi piłkarzami w naszym klubie. Nikt niczego podejrzanego nie zgłosił, nikt nie ma na ten temat informacji. Dzisiaj też jestem umówiony ze wszystkimi zawodnikami. Poinformuję ich, jakie ewentualne konsekwencje grożą za uczestniczenie w tego typu rzeczach. Trzeba się temu przyglądać, ale jestem daleki od tego, żeby nasz klub w to mieszać.

Prosi, by nie rozpowszechniać danych wymienionych z nazwiska zawodników. - Pomówienia, że uczestniczyli w takim procederze, zamykają im bramę do kariery. Są przejęci tą sytuacją. Dla nas to fejk. Być może jakiś nowy bukmacher szuka rozgłosu? – zastanawia się.

Oświadczenie w tej sprawie wydała Pogoń Szczecin, klub z ekstraklasy, w cieniu podejrzeń znalazł się jego zespół rezerw.

Oświadczenie w tej sprawie wydała Pogoń Szczecin, klub z ekstraklasy, w cieniu podejrzeń znalazł się jego zespół rezerw.

Pogoń zwraca uwagę, że nie była w gronie odbiorców wiadomości, ale dotarła do niej "własnymi kanałami" i przekaże jej PZPN, a samą wiadomość ocenia jako "bardzo mało wiarygodną".

"Klub informuje również, że w przypadku meczu Pogoni II – wbrew pojawiającym się w internecie opiniom – wiadomość nie zawiera żadnych twardych danych i dowodów, mogących kogokolwiek obciążyć" – napisano również.

PZPN: problem istnieje

Do sprawy odniósł się również PZPN. Poinformował, że działacze związkowi posiadają wiedzę, jakoby problem match fixingu mógł dotyczyć niższych lig w naszym kraju.

"PZPN od końcowej fazy sezonu 2021/22 obserwuje zwiększoną działalność międzynarodowych grup przestępczych, które usiłują w nieuczciwy sposób uzyskać wpływ na przebieg meczów piłkarskich lub zdarzenia boiskowe, będące przedmiotem zakładów bukmacherskich, w szczególności w niższych klasach rozgrywkowych" - czytamy w oświadczeniu zamieszczonym na stronie pzpn.pl.

Zainteresowanie meczami polskich drużyn, przede wszystkim w rozgrywkach trzeciej ligi, miało być udziałem osób biorących udział w zakładach bukmacherskich, prowadzonych w szczególności w Azji.