Cracovia postraszona. Uratowała się w ostatnich minutach

W pierwszej kolejce spotkań bielszczanie przegrali na wyjeździe z Górnikiem Zabrze 2:4. Z kolei krakowianie pokonali Pogoń Szczecin 2:1. Pasy zaczynały sezon z pięcioma odjętymi punktami za korupcję sprzed lat i liczyły, że po meczu w Bielsku-Białej będą już na plusie. Nie udało się.

Raz jedni, raz drudzy

Piast przeważał, Pogoń strzeliła. "Boli bardzo" Piast Gliwice,... czytaj dalej » Górale w pierwszym kwadransie mieli cztery niezłe okazje do zdobycia gola. Na przykład w 13. min Aleksander Komor trafił w słupek po rzucie rożnym. Dwie minuty później już celnie uderzył Karol Danielak.



Po zdobyciu bramki przez Podbeskidzie obraz meczu uległ zmianie. Cracovia zmusiła bielszczan do momentami desperackiej obrony. Ładne strzały oddali Mateusz Wdowiak i Pelle van Amersfoort, ale Martin Polacek w obu przypadkach odbił piłkę. W innych przypadkach dwa razy pomogli bramkarzowi defensorzy Górali. Pasy ostatecznie wyrównały w 45. min. Po wrzutce z rzutu wolnego Floriana Loshaja piłkę wepchnął do bramki David Jablonsky.

Wyrównali w 82. minucie

Na początku drugiej odsłony krakowianie byli bliscy podwyższenia. Kolejny groźny strzał oddał Wdowiak, ale minimalnie chybił.

Gdy wydawało się, że drugi gol dla gości jest kwestią czasu, zaskoczyli ich miejscowi. W 58. minucie Łukasz Sierpina dośrodkował z rzutu rożnego, a celną główką popisał się Komor.



Ekipa ze stolicy Małopolski zdołała zdobyć gola na wagę punktu w 82. minucie. Po podaniu będącego w polu karnym Wdowiaka rezerwowy Tomas Vestenicky tak zagrał, że piłka odbiła się od słupka i wpadła do siatki. Mimo starań z obu stron, więcej goli już nie padło.

Źródło: PAP/EPA Piłkarze Podbeskidzia i Cracovii ambitnie walczą o piłkę

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Cracovia 2:2 (1:1)



Bramki: 1:0 Karol Danielak (15), 1:1 David Jablonsky (45), 2:1 Aleksander Komor (58), 2:2 Tomas Vestenicky (82).



Podbeskidzie: Martin Polacek - Szymon Mroczko (74. Filip Laskowski), Aleksander Komor, Kornel Osyra, Kacper Gach - Karol Danielak, Rafał Figiel (82. Dmytro Baszłaj), Tomasz Nowak (67. Desley Ubbink), Michał Rzuchowski (67. Gergo Kocsis), Łukasz Sierpina (74. Bartosz Jaroch) - Kamil Biliński.



Cracovia: Karol Niemczycki - Cornel Rapa, Ivan Marquez, David Jablonsky, Diego Ferraresso (70. Thiago) - Sergiu Hanca, Florian Loshaj (59. Marcos Alvarez), Milan Dimun (70. Dawid Szymonowicz), Mateusz Wdowiak (86. Jakub Gut) - Rivaldinho (59. Tomas Vestenicky), Pelle van Amersfoort.